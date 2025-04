"Certeza que vai cumprir missão", diz Werner sobre delegado da Civil

Marcelo Werner revela expectativas para trabalho de André Viana na PC - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O secretário estadual de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, afirmou, nesta segunda-feira, 7, acreditar que André Viana, novo delegado-geral da Polícia Civil, vai fazer um trabalho de excelência à frente do cargo. Ele assume o posto em cerimônia no Complexo de Departamentos, no bairro de Itapuã.

Werner aproveitou a conversa com a imprensa para agradecer a Heloísa Brito, antecessora de Viana na Polícia Civil, e destacou os avanços da sua gestão. Ele ainda destacou a necessidade de integração entre as forças de segurança e inteligência para combater o crime no estado.

Posse de André Viana como delegado da Polícia Civil | Foto: Luan Julião | AG. A TARDE

"Gostaria de fazer uma agradecimento a Heloísa Brito, que passou os últimos dois anos juntos à frente da Polícia Civil, destarcar também os avanços obtidos na gestão dela. Quero destacar também, e reafirmar total confinaça em André Viana, novo delegado, um homem com quase 30 anos de profissão", afirmou Werner, que continuou.

"Quero destacar também a integração. A integração é o primeiro dos pilares, a gente precisa unir forças. Destacar que André Viana tem uma responsabilidade, vai dar continuidade a um trabalho, tenho certeza que ele vai cumprir essa missão de forma exitosa, e conduzir a Polícia Civil com liderança", destacou o secretário.