Werner se solidariza com PM baleado e diz que suspeitos serão punidos

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, diz que ato contra PM foi ato covarde - Foto: Matheus Landim/GOVBA

Após um policial militar ser baleado no rosto, no início da tarde desta quinta-feira, 27, em Salvador, o delegado Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP/ BA), falou sobre a situação e afirmou que as autoridades estarão empenhadas para localizar e prender os responsáveis pelo crime. A ação aconteceu na localidade Cracolândia, no Vale das Pedrinhas.

O secretário afirmou que o policial está recebendo atendimento no Hospital Geral do Estado (HGE). "Me solidarizo ao nosso colega, que infelizmente sofreu esse atentado. E digo atentado porque, quando nós estamos em policiamento ostensivo para proteger os cidadãos do ataque de bandidos, isso é um atentado. Nós não iremos dar trégua em relação a isso. Ao contrário, nós buscaremos os responsáveis por esse ato covarde contra os policiais", enfatizou Werner.

"Recebi a informação de que ele foi socorrido imediatamente e está no Hospital Geral do Estado, logicamente com toda a assistência necessária e acompanhamento. Nós iremos, sim, continuar monitorando a situação para buscar os responsáveis por esse delito. Já estamos recebendo informações, as investigações estão em andamento e, além disso, reforçamos o patrulhamento da área. Logicamente, não descartamos operações policiais para alcançá-los", complementou o secretário.