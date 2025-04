Motoristas por app fazem manifestação na Paralela após morte de colega

Wallace teve a morte cerebral decretada nesta quarta-feira, 27 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Motoristas por aplicativo realizaram um protesto na Avenida Paralela, nesta quinta-feira, 27, contra a morte de Wallace Sacramento Borges, de 22 anos, baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Ogunjá, em Salvador. Wallace teve a morte cerebral decretada no início da tarde desta quarta-feira, 26, após resultado do laudo médico.

O protesto gera um longo congestionamento sentido Rodoviária e de acordo com informações iniciais, o grupo deve se deslocar até o Ogunjá, onde o crime aconteceu. Os motoristas cobram celeridade nas investigações para identificação dos suspeitos.

Relembre o caso:

Wallace foi baleado na noite do último domingo, 23, enquanto passava pela Avenida Ogunjá. O motorista por aplicativo estava com o veículo parado em um semáforo. Nesse momento, três suspeitos estavam em fuga dentro de um carro que tinham acabado de roubar, mas, devido a trava se de segurança, eles desceram do automóvel e tentaram tomar o veículo do motorista. O trabalhador foi atingido na cabeça e os suspeitos fugiram em seguida.

Desde então, Wallace estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) respirando por aparelhos. Antes do laudo definitivo, o motorista já tinha passado por dois testes de reflexo que já indicavam a probabilidade de morte cerebral. Diante do cenário, a família decidiu doar os órgãos de Wallace.

Vídeo: