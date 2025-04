Exclusivo: motorista baleado no Ogunjá luta pela vida e aguarda laudo decisivo

Wallace foi baleado na noite do último domingo - Foto: Reprodução | Redes sociais

Enquanto para medicina alguns cenários são quase irreversíveis, para quem tem fé em Deus, nada é impossível. E é com esse sentimento que Rivana Souza tem vivido desde a noite do último domingo, 23, quando teve conhecimento que o seu companheiro, o motorista por aplicativo Wallace Sacramento Borges, de 36 anos, foi baleado numa tentativa de assalto no Ogunjá, em Salvador.

Diferente de outros veículos de comunicação que já divulgaram a morte de Wallace, o motorista segue respirando por aparelhos e no aguardo do laudo que vai comprovar se houve morte cerebral ou não. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Rivana contou o real estado de saúde do marido. Mesmo em um cenário extremamente delicado, a psicóloga disse que ainda tem fé na recuperação dele.

"Na segunda-feira, ele fez um teste de reflexo que apontou, em primeiro momento, a possível a morte encefálica. Nesta terça, refizemos o teste, porque como orienta o Conselho [de Medicina], são necessários dois testes de reflexos. Além disso, fizemos também o eletroencefalograma. O segundo teste de reflexo também reafirmou o resultado do anterior, mas agora falta sair o laudo do eletroencefalograma, que é o exame que vai afirmar com propriedade se houve morte cerebral", explicou.

"Não sei que horas terei o resultado, mas sei que sairá hoje. O estado dele é gravíssimo, mas ele ainda segue respirando com ajuda dos aparelhos. Eu sei que é um cenário muito difícil e improvável de reverter, mas eu tenho muita fé. Tenho fé que ele vai sair dessa, que vai voltar apra nossa casa, para a família dele. Quem tem fé em Deus, nada é impossível", contou, emocionada.

Wallace foi baleado na noite do último domingo enquanto passava pela Avenida Ogunjá. O motorista por aplicativo estava com o veículo parado em um semáforo. Nesse momento, os três suspeitos estavam em fuga dentro de um carro que tinham acabado de roubar, mas, devido a trava se de segurança, eles desceram do automóvel e tentaram tomar o veículo do motorista. O trabalhador foi atingido na cabeça e os suspeitos fugiram em seguida.

O motorista foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está lutando para sobreviver.

Rivana contou ainda que Wallace sempre foi tranquilo, um homem trabalhador e nunca tinha sido assaltado antes. Para ela, o ocorrido servirá de testemunho. "Já tínhamos muito tempo juntos. Morávamos juntos há pouco mais de um ano e ele sempre foi uma pessoa muito boa. Por isso, acredito muito que não será o fim".

Caso confirme a morte cerebral, a família não sabe ainda se doará os órgãos. "Falamos disso apenas uma vez, mas ainda não pensamos nisso. Estamos evitando ter esse tipo de pensamento para não atrair energias ruins. Estamos focados no milagre, na melhora dele", pontuou.

Insegurança para a categoria

No sábado, 22, mesmo final de semana, o corpo de um motoboy foi encontrado esquartejado na Avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, em Salvador. Diante das constantes situações de insegurança envolvendo motoristas por aplicativo e motoboys, o representante da categoria, Atan Gama, reforçou que irá cobrar por mais segurança.

"A todo momento acontece um caso com motoristas por aplicativo e também motoboys. São categorias que precisam de mais atenção dos órgãos de Segurança Pública. Eu fui nesta terça-feira na Secretaria de Segurança Pública (SSP) e me direcionaram para a Polícia Civil. Eu quero saber como andam as investigações. Há tantas câmeras na região onde o crime aconteceu... Por que as imagens não foram solicitadas ainda? Por que ninguém foi preso ainda? Esse crime não pode ficar impune", disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que "oitivas e diligências serão realizadas para identificar a autoria do crime".