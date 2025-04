Especialista detalha Fórum 50+ sobre longevidade ativa no trabalho

- Foto: Arquivo Pessoal

Salvador será palco do Fórum 50+: Longevidade Ativa, Produtiva e de Valor, nos dias 10 e 11 de abril, um evento que promete transformar a maneira como se encara o envelhecimento populacional e as novas possibilidades para garantir a inclusão e qualidade de vida das pessoas em todas as fases da vida.

O Forum tem como principal realizadora a Damicos Consultoria, empresa de Consultoria em Liderança e Sustentabilidade. Em entrevista ao Portal A TARDE, Fábio Rocha, diretor-executivo da empresa e especialista na área, compartilhou detalhes sobre a importância do fórum e o papel fundamental que o evento desempenha na conscientização sobre a longevidade no Brasil.

“Nós vamos estar trazendo os maiores especialistas do tema no país, sobre 50+, uma expressão já tradicional em termos de mundo moderno. Ou seja, são as pessoas da era prateada, os cabelos brancos, pessoas de cinquenta, sessenta, setenta anos. O evento vai ter uma abordagem muito ligada a questões de mercado de trabalho, carreira e no campo das organizações, tanto os profissionais que estão próximos dos 50+ e os que já tem mais de cinquenta anos, quanto os executivos, gestores de pessoas e as próprias empresas que investem e atendem esse público. Ou seja, vai servir tanto para pessoa física, quanto para organizações públicas, privadas e não governamentais”, destacou Fábio.

A expectativa para o fórum é de um público de aproximadamente 300 pessoas, incluindo representantes de organizações de diversos setores, como saúde, seguros, investimentos, construção, lazer, turismo, entre outros. O evento contará com mais de oito palestrantes de fora da Bahia.

“A gente está trazendo o tema tanto no olhar de chamar atenção para esse envelhecimento, que é uma condição obrigatória que muda muito a realidade, quanto também para mostrar o outro lado. É você ter cinco minutos de alguém que passou por crises, por planos econômicos, pandemia, que convive com gerações das mais variadas, principalmente no Brasil, e às vezes ele não consegue ver qual é o seu real valor. Tanto que a gente usa muito mais maturidade, senioridade, do que essa ideia de terceira idade”, finalizou Fábio Rocha.

O especialista enfatizou a importância de integrar diferentes perspectivas para ampliar o debate, mostrando que o fórum não se limita apenas a atender aos profissionais dessa faixa etária, mas também é direcionado a empresas públicas, privadas e organizações não governamentais. “Vai servir tanto para pessoa física, quanto para organizações públicas, privadas e não governamentais”, afirmou.

Perspectiva geral

O Brasil, como Fábio ressaltou, está passando por um processo de envelhecimento acelerado. “Hoje, 15,2% da população tem mais de 60 anos, e até 2030 serão 40 milhões de brasileiros nessa faixa etária. Ninguém mais se aposenta aos 60 anos, estamos vendo casos de pessoas que, até os 70 anos, estão fazendo sua primeira ou segunda graduação, buscando novos desafios”, comentou o especialista.

Conforme explica Fábio, a Damicos Consultoria tem mais de 33 anos de experiência na área e, nos últimos 10 anos, tem se dedicado ao atendimento de profissionais 50+, abrangendo executivos, empresários, líderes e gestores.

“Os dois sócios da empresa estão nessa faixa etária. Eu tenho 52 anos e a Maiza (sócio-fundadora), 78. Além de tudo, a gente entende que a Bahia não acordou para esse tema. A Bahia, inclusive, é o quinto estado do Brasil com maior número de idosos e o mercado de trabalho, as organizações, as várias pessoas não acordaram, até porque ninguém quer se lembrar que vai envelhecer. Tem toda uma história e a gente já tem o desejo há muito tempo de fazer um evento com essa temática, o primeiro evento da Bahia de que trata isso, talvez um dos principais do nordeste”, explicou.