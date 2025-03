Fórum 50+: evento debate longevidade ativa, produtiva e de valor

O evento contará com especialistas renomados e apresentará cases de sucesso - Foto: Divulgação

Nos dias nos dias 10 e 11 de abril, Salvador vai receber o 'Fórum 50+: Longevidade Ativa, Produtiva e de Valor', que pensando no envelhecimento populacional, vai debater questões essenciais relacionadas à inclusão, empregabilidade, empreendedorismo, diversidade etária e longevidade. O evento contará com especialistas renomados e apresentará cases de sucesso tanto nacionais quanto internacionais.

O evento acontece no Auditório da FIEB – Federação das Indústrias do Estado da Bahia, sendo especialmente voltado para profissionais com mais de 50 anos, empresas dos setores de educação, saúde, seguros e investimentos, empreendedores da economia prateada, profissionais das áreas de recursos humanos, marketing, comunicação, direito e áreas afins, representantes do setor público envolvidos em políticas públicas municipais e estaduais.

Com um formato dinâmico, o Fórum contará com palestras e painéis inspiradores, além de casos de sucesso e oportunidades de interação e networking entre profissionais de diversos segmentos empresariais. Haverá também uma homenagem aos 50+ que se destacam por seus grandes legados e contribuições ativas e produtivas.

Palestrantes confirmados:

- Dr. Egídio Dórea – Coordenador do Programa de Envelhecimento Ativo da USP e da Universidade da Terceira Idade da USP

- Dra. Janete Vaz – Presidente dos Laboratórios SABIN

- Dr. Marcelo Veras – Psicanalista, psiquiatra e pesquisador da saúde mental na terceira idade

Maria Rita Pontes – Superintendente da OSID (Obras Sociais Irmã Dulce)

- Ricardo Pessoa – Engenheiro e empresário

- Ana Claudia Ramos – Vice-Presidente de Relações Humanas da Continental

- Juliana Ramalho – CEO da Talento Sênior

- Morris Litvak – Fundador e CEO da Maturi

No primeiro dia, a programação começará às 08h30, com a palestra de boas-vindas e a abertura oficial. Em seguida, terão início as palestras principais do evento: "Saúde, Longevidade e Vida Ativa e Produtiva', seguida de "Cenários da Longevidade: discursos, desafios e oportunidades para o futuro", "Transformando Desafios em Oportunidades: Como a Mentalidade 50+ Impulsiona sua Carreira e Resultados Profissionais”, “Inovação e Tecnologia: Transformando a Longevidade em Conexão, Atividade e Produtividade”, “Planejamento de Carreira 50+ em ambientes corporativos”,"Saúde Mental na Maturidade: Superando Estigmas nas Organizações e Construindo Caminhos de Apoio" e"Reinvenção Profissional: Transformando Talento em soluções e serviços".

Já no segundo dia, o evento começa no mesmo horário, com a palestra "Empregabilidade 50+: Lições Globais e Perspectivas para o Futuro do Trabalho", seguida de "Propósito e Aprendizado na Maturidade: Redefinindo a Vida Além do Trabalho", “Empreendedorismo Social e Longevidade”, "Planejamento Financeiro e Longevidade: Estratégias de Vida com Qualidade e Propósito após os 50", “Empresas como aliadas da Qualidade de Vida e Longeratividade: impactos e oportunidades para os 50 mais”, “Iniciativas e Exemplos que Transformam Vidas: Programa Mentoria Carreira 50 mais”, Relatos: transição/reposicionamento de carreira e “Histórias que Inspiram- Legado e Impacto Social”.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla.