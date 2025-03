Com bolo de 60 metros, Martagão Gesteira celebra 60 anos de história

Somente em 2024, o Martagão foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos - Foto: Divulgação

O hospital Martagão Gesteira, referência no tratamento pediátrico, celebrou nesta segunda-feira, 17, 60 anos de história com um bolo de 60 metros que foi compartilhado com colaboradores, pacientes, familiares e a comunidade do bairro do Tororó.

Idealizado na década de 40 pelo pediatra Álvaro Bahia, a unidade de saúde foi inaugurada em 1965, com o intuito de ajudar a suprir, à época, a carência de leitos pediátricos e os altos índices de mortalidade infantil.

O Hospital foi batizado com o nome de Martagão Gesteira, uma homenagem de Álvaro Bahia ao seu grande amigo e companheiro de fundação da Liga (entidade mantenedora do hospital).

Em 17 de março de 1965, o Martagão Gesteira foi inaugurado. Primeiro, o ambulatório. Em seguida, toda a Unidade de Internação. Atualmente, é um dos maiores hospitais exclusivamente pediátricos do Norte e Nordeste. Referência em alta complexidade.

Somente em 2024, o Martagão foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos, por 47,9% dos tratamentos oncológicos; por 43,1% das cirurgias cardíacas e por 17,6% das cirurgias neurológicas no estado da Bahia. Em média, por ano, o Hospital realiza mais de 500 mil atendimentos, em 27 especialidades médicas.