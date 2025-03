Cortejo de Carnaval anima pacientes do Hospital Martagão Gesteira

Voluntários do hospital distribuíram 300 adereços, confeccionados especialmente para a ocasião - Foto: Divulgação

Um cortejo de Carnaval realizado na quarta-feira, 26, levou alegria aos pacientes do Hospital Martagão Gesteira, com a participação de colaboradores, voluntários e familiares. A ação, promovida pelo grupo de humanização da instituição, percorreu diferentes setores da unidade hospitalar e contou com a animação da cantora Tina Queiroz.

Durante o cortejo, voluntários do hospital distribuíram 300 adereços, confeccionados especialmente para a ocasião. Segundo Larissa Correia, integrante do grupo de humanização, a intenção era proporcionar um momento de acalento e alegria aos pacientes. “O intuito da nossa ação é levar um pouco de acalento e alegria para os pacientes que estão inseridos no ambiente hospitalar", disse.



A psicóloga Laís Damasceno destacou a importância dessas ações em um hospital pediátrico, enfatizando o impacto positivo no processo de adaptação das crianças ao ambiente hospitalar.

“As ações de humanização em um hospital pediátrico são realmente fundamentais. Elas ajudam a criar um espaço lúdico e a trazer um repertório mais familiar para as crianças durante a hospitalização. Ao resgatar momentos de celebração, como o carnaval, é possível ressignificar essa vivência, tornando-a mais leve. Isso contribui para um melhor enfrentamento da hospitalização, tornando a experiência mais positiva para todos os envolvidos", afirmou.

Veja fotos: