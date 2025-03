Quadrilha junina Luar do Recôncavo desfila no Campo Grande

Quadrilha conta com 120 integrantes - Foto: Matheus Caratt

Apesar do período ser dedicado ao axé no Carnaval de Salvador, a quadrilha Luar do Recôncavo vai se apresentar no circuito Osmar, no Campo Grande, no sábado, 1º. A ação é da prefeitura São Antônio de Jesus e visa divulgar o São João da cidade.

A quadrilha, fundada em 2017, é pentacampeã do concurso de Santo Antônio de Jesus e conta com 120 pessoas entre dançarinos, teatro e produção. No período junino, a cidade gera cerca de 5.000 empregos diretos e mais de 20.000,00 indiretos quando se acrescenta a economia informal.