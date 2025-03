Habeas Copos fecha pré-Carnaval de Salvador com alegria; veja fotos

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Habeas Copos fez os foliões vestirem as fantasias mais inusitadas para que curtir a folia. O momento de festa marcou o fim do pré-Carnaval de Salvador, que contou com a presença de bloquinhos e fanfarras na Avenida Oceânica.

Confira os registros feitos pelo fotógrafo Raphael Muller, do A TARDE: