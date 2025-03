Núcleo de capoeira faz abertura do Carnaval no Nordeste de Amaralina

Integrantes do grupo de capoeira em Nordeste de Amaralina - Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

Mais uma vez o Núcleo de Capoeira do Nordeste de Amaralina (Nucana), se faz presente na abertura do Carnaval do bairro. Unindo os grupos de capoeira da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho, o Nucana tem como objetivo propagar a arte da capoeira, além de seguir o legado do Mestre Bimba, que é uma grande figura para o bairro e dá nome ao circuito.

O presidente do núcleo, Renilson Santos, conhecido como mestre Morcego, destacou a relevância do projeto para a comunidade.

"A importância do núcleo é muito grande. Esse é o circuito Mestre Bimba, onde ele viveu por muito tempo, vi muitos batizados de capoeira do mestre Bimba, e o núcleo está sempre exaltando a cultura para que a cada dia as pessoas entendam que a capoeira tem um papel fundamental na vida de muitas pessoas, principalmente na vida dos adolescentes e nas comunidades".

Para Gustavo Gaspar, mestre Pinaúna, o Nordeste de Amaralina tem extrema importância para o mundo da capoeira. "Aqui é o celeiro da capoeira no mundo, porque aqui temos o mestre Bimba, que é o patrono da capoeira regional e foi morador daqui do Nordeste".

Já para Paulo Marcos, o mestre Nico, é importante estar presente no Carnaval do bairro pata ajudar a fomentar a cultura no local. "É importante que a gente sempre esteja fervendo a cultura em nossos próprio bairro. Essa união é para que tenha mais visibilidade".

A folia no circuito Mestre Bimba começa na noite desta quarta-feira, 26, e conta com diversas atrações, como por exemplo, o cantor de pagode Malafaia que já prometeu agitar a galera.