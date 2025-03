Veja o que abre e fecha em Salvador e RMS durante o Carnaval

Shoppings tiveram horário alterado - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira, 27, e segue até a Quarta-feira de Cinzas, no dia 5 de março. Nos dias da folia baiana, shoppings, lojas, supermercados e serviços alterarão os horários de funcionamento.

Confira abaixo como será o funcionamento desses estabelecimentos.

SHOPPINGS

Shopping da Bahia

Quinta e sexta-feira, 27 e 28/02

- Funcionamento normal das 09h às 22h

Sábado, 01/03

- Funcionamento especial das 09h às 20h

Domingo e segunda-feira, 02 e 03/03

- Funcionamento especial das 10h às 20h

Terça-feira, 04/03

- Funcionamento especial das 12h às 20h

Quarta-feira, 05/03

- Funcionamento especial das 12h às 22h

Salvador Shopping

Quinta e sexta-feira, 27 e 28/02:

- Funcionamento normal das 9h às 22h;

Sábado, 01/03

- Bompreço: 7h às 20h

- Demais operações: 9h às 20h

- Operações da Praça de Alimentação e Boulevard dos Restaurantes: 20h às 22h (funcionamento opcional)

Domingo e segunda-feira, 02 e 03/03

- Bompreço: 8h às 20h

- Smart Fit: 12h às 20h

- Demais lojas e quiosques: 12h às 20h

- Praça de Alimentação: 12h às 20h

- Boulevard dos Restaurantes: 12h às 20h

- Espaço Gourmet: 12h às 20h

- Cinema: a partir das 12h

- SAC, Correios, Lotérica e Bancos: fechados

- Operações da Praça de Alimentação e Boulevard dos Restaurantes: 20h às 22h (funcionamento opcional)

Terça-feira, 04/03

- Bompreço: 8h às 18h

- Smart Fit: 12h às 18h

- Demais lojas e quiosques: 12h às 18h

- Praça de Alimentação: 12h às 18h

- Boulevard dos Restaurantes: 12h às 18h

- Espaço Gourmet: 12h às 18h

- Cinema: a partir das 12h

- SAC, Correios, Lotérica e Bancos: fechados

- Operações da Praça de Alimentação e Boulevard dos Restaurantes: 20h às 22h (funcionamento opcional)

Quarta-feira, 05/03

- Bompreço: 7h às 22h

- Demais operações: 12h às 22h

Salvador Norte Shopping

Sábado, 01/03

- Lojas e quiosques: 09h às 20h

- Praça de Alimentação e Lazer: 09h às 20h

Domingo e segunda-feira, 02 e 03/03

- Lojas e quiosques: 12h às 20h

- Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 20h

- Operações da Praça de Alimentação e Boulevard dos Restaurantes: 20h às 22h (funcionamento opcional)

Terça-feira, 04/03

- Lojas e quiosques: 12h às 18h

- Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 18h

- Operações da Praça de Alimentação e Boulevard dos Restaurantes: 20h às 22h (funcionamento opcional)

Quarta-feira, 05/03

- Todas as operações: 12h às 22h

Shopping Barra

No meio do circuito Dodô, o Shopping Barra manterá sua praça de alimentação aberta todos os dias do Carnaval com horários especiais. Já as lojas encerram as atividades no dia 02 de março e retornam no dia 05 ao 12h.

Quarta-feira, 26/02

- Lojas: 9h às 20h

- Praça de Alimentação / fast food: 9h às 20h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: a partir das 12h

Quinta-feira, 27/02

- Lojas: 9h às 16h

- Praça de Alimentação / fast food: 9h às 19h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: 12h às 19h

Sexta-feira, 28/02

- Lojas: 9h às 15h

- Praça de Alimentação / fast food: 9h às 19h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: 12h às 19h

Sábado, 01/03

- Lojas: 9h às 14h

- Praça de Alimentação / fast food: 9h às 19h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: 12h às 19h

Domingo, 02/03

- Lojas: fechadas

- Praça de Alimentação / fast food: 12h às 19h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: 12h às 19h

Segunda-feira, 03/03

- Lojas: fechadas

- Praça de Alimentação / fast food: 12h às 19h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: 12h às 19h

Terça-feira, 04/03

- Lojas: fechadas

- Praça de Alimentação / fast food: 12h às 19h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: 12h às 19h

Quarta-feira, 05/03

- Lojas: 12h às 22h

- Praça de Alimentação / fast food: 12h às 22h

- Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica: a partir das 12h

Parque Shopping Bahia



Sábado, 01/03

- Lojas: 10h às 22h

- Alameda Gourmet: das 11h às 23h

Domingo, 02/03

- Lojas e quiosques: fechados

- Praça de Alimentação e Alameda Gourmet: 12h às 21h



Segunda e terça-feira, 03 e 04/03

- Lojas e quiosques: 10h às 22h

- Alameda Gourmet: 12h às 22h

Quarta-feira, 05/03

- Funcionamento das 12h às 22h

Shopping Bela Vista

Sábado, 01/03

- Funcionamento das 09h às 20h

Domingo a terça-feira, 02 a 04/03

- Funcionamento das 12h às 20h

Quarta-feira, 05/03

- Funcionamento das 12h às 22h

Shopping Piedade

Quinta e sexta-feira, 27 e 28/02

- Funcionamento das 9h às 18h

Sábado a terça-feira, 01 a 04/03

- Fechado

Quarta-feira, 05/03)

- Funcionamento das 12h às 20h

Shopping Center Lapa

Quinta-feira, 27/02

- Funcionamento das 9h às 18h

Sexta-feira, 28/02

- Funcionamento das 9h às 17h

Sábado a terça-feira, 01 a 04/03

- Fechado

Quarta-feira, 05/03

- Funcionamento das 12h às 20h

Shopping Paralela

Quinta e sexta-feira, 27 e 28/02

- Funcionamento das das 9h às 22h

Sábado, 01/03

- Funcionamento especial das 9h às 20h

Domingo e segunda-feira, 02 e 03/03

- Funcionamento especial das 10h às 20h

Terça e quarta-feira, 04 e 05/03

- Funcionamento especial das 12h às 22h

Shopping Itaigara

Sábado, 01/03

- Lojas e quiosques: 9h às 16h

- Banco do Brasil: fechado

Domingo, 02/03

- Lojas e quiosques: fechados

- Banco do Brasil: fechado

Segunda-feira, 03/03

- Lojas e quiosques: fechado

- Banco do Brasil: fechado

Terça-feira, 04/03

- Lojas e quiosques: fechados

- Banco do Brasil: fechado

Quarta-feira, 05/03

- Lojas e quiosques: 12h às 20h

- Banco do Brasil: a partir das 12h

Shopping Paseo

Quinta-feira, 27/02

- Lojas e Quiosques: 9h às 20h

- Restaurantes: 9h às 20h

Sexta-feira, 28/02

- Lojas e Quiosques: 9h às 20h

- Restaurantes: 9h às 20h

Sábado, 01/03

- Lojas e Quiosques: 9h às 16h

- Restaurantes: 9h às 16h

Domingo, 02/03

- Lojas e Quiosques: 13h às 19h

- Restaurantes: a partir das 12h

Segunda-feira, 03/03

- Lojas e Quiosques: fechados

- Restaurantes: a partir das 12h (funcionamento opcional)

Terça-feira, 04/03

- Lojas e Quiosques: fechados

- Restaurantes: a partir das 12h (funcionamento opcional)

Quarta-feira, 05/03

- Lojas e Quiosques: 12h às 20h

- Restaurantes: 12h às 20h

Boulevard Shopping Camaçari

Sábado, 01/03

- Smart Fit: 8h às 17h

- Praça de Alimentação e Magic Games: 11h às 22h

- Lojas e Espaços Infantis: 9h às 21h

- C&A: 9h às 22h

Domingo, 02/03

- Smart Fit: 8h às 14h

- Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h

- Lojas, Serviços e Espaços Infantis: fechados

Segunda-feira, 03/03

- Smart Fit: 8h às 17h

- Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h

- Lojas âncoras: 13h às 21h

- Demais Lojas: 14h às 21h

- Lotérica e Cartórios: fechados

Terça-feira, 04/03

- Praça de alimentação e Magic Games: 12h às 21h

- Lojas âncoras: das 13h às 21h

- Demais lojas: das 14h às 21h

- Lotérica e cartórios: fechados

- Smart Fit: fechada

Quarta-feira, 05/03

- Funcionamento geral: 12h às 21h

- Smart Fit: 5h30 às 23h

OUTROS

Ferreira Costa - Barris e Paralela

Sábado, 01/03

- Funcionamento das 8h às 18h

Domingo, 02/03

- Funcionamento das 9h às 18h

Segunda-feira, 03/03

- Funcionamento das 8h às 18h

Terça-feira, 04/03

- Fechado

Quarta-feira, 05/03

- Funcionamento das 8h às 21h

Outlet Premium São Paulo

Funciona todos os dias das 9h às 21h