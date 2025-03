Carnaval 2025: Detran terá pátios para veículos apreendidos

Veículos serão custodiados em endereços na capital baiana - Foto: Felipe Iruatã/ Ag: A TARDE

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) montou esquema para a segurança de condutores e foliões durante os dias do Carnaval de Salvador. Além das blitzes de alcoolemia – a popularmente conhecida Lei Seca – o departamento também acompanha a regularização da documentação e de itens de segurança. Para aqueles condutores que tiverem com algum tipo de irregularidade e o veículo apreendido, os pátios do órgão vão funcionar todos os dias da folia momesca, com a exceção da terça-feira, 4, que é feriado nacional.

É válido lembrar que se o condutor tiver com algum tipo de irregularidade, é de responsabilidade do mesmo os custos com o guincho R$96,94 e R$353,16 (moto e carro) e com as diárias R$34,62 e R$68,55.

Além disso, os veículos serão custodiados nos seguintes endereços: Rua Martiniano Bonfim, 09, Retiro; na Avenida Orlando Gomes, sn, Piatã e na Rodovia BA 526, 17, Cassange.

É importante ressaltar que para a liberação do veículo é necessário à presença do proprietário do veículo ou com procuração pública ou privada, com reconhecimento de firma por autenticidade, quitação de todos os débitos existentes, incluído os custos de reboque e diárias.