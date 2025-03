Nordeste de Amaralina: projeto leva ancestralidade para o Habeas Copos

O Habeas Copos para o Carnaval começou nesta quarta-feira , 26, no Nordeste de Amaralina - Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

O Habeas Copos para o Carnaval começou nesta quarta-feira , 26, no Nordeste de Amaralina e, em meio ao circuito Mestre Bimba, o Projeto Reviver Kizumba se destaca por suas cores fortes e fios de contas coloridos.

Idealizado por Mestre Gisa e formado por diferentes gerações de moradoras da comunidade, o Kizumba promove dança, cultura e palestras educativas no Centro Social Urbano do bairro.

“A gente resgata várias mulheres que estão em casa, ociosas, e traz essas mulheres para mostrar que elas têm potencial e que podem ser muito felizes”, afirmou Mestre Gisa.

Há cinco anos desfilando no circuito do Nordeste, o Reviver Kizumba customiza suas roupas e acessórios carregados de ancestralidade e axé. Para as jovens que compõem o projeto, essas atividades são um entretenimento garantido: “É uma distração pra gente, a gente vem, a gente sai, é muito legal”, contou Gabriela, componente mirim do projeto.