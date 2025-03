Esposa revela se Gilberto Gil estará no Carnaval após anúncio sobre carreira

O cantor Gilberto Gil - Foto: Divulgação

Gilberto Gil é sempre uma presença confirmada durante o Carnaval de Salvador. Neste ano, mesmo depois de anunciar uma pausa, o cantor deverá acompanhar alguns desfiles diretamente do Camarote Expresso 2222.

A esposa do artista, Flora Gil, que é uma das organizadoras do camarote do circuito Barra-Ondina, contou que ele não confirmou se cantará no local.

“Se o Gil vem? Certamente sim, mas se vai cantar eu não sei”, disse a empresária. Flora ainda explicou que Gil tem preferido deixar para os mais jovens artistas comandarem a festa.

Durante o lançamento do camarote, nesta quarta-feira, 26, Flora Gil também sinalizou que a ministra Margareth Menezes deverá marcar presença. O espaço tem confirmado shows da Sambaiana nos dias da festa.