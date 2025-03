Saltur se pronuncia sobre troca de horário de Alinne Rosa no Carnaval

O presidente da Saltur Isaac Edington - Foto: Edilson Lima | Ag. A Tarde

Após mudanças na programação de Alinne Rosa no Carnaval, a prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), se pronunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 26.

Segundo comunicado, publicado pelo presidente da Saltur, Isaac Edington, “em relação à apresentação da cantora em outros dias de Carnaval, como na sexta-feira”, a gestão não é responsável pela agenda da prefeitura de contratações.

Ainda conforme a nota de pronunciamento, a cantora tocará pela prefeitura, no domingo, no Circuito Osmar, às 14h30.

“Um convite foi feito pela Prefeitura dentro do objetivo de fortalecer ainda mais o Carnaval do Centro. E aceito pela artista, um ícone do Axé Music e do Carnaval de Salvador”, continua o presidente no pronunciamento.

Mudanças

Nesta terça-feira, 25, Alinne Rosa usou o seu perfil no X, antigo Twitter, para criticar uma mudança que teria ocorrido na programação oficial do Carnaval de Salvador. A cantora declarou que a situação é um "descaso" ao seu público.

Em postagem, a ex-vocalista do Cheiro de Amor disse que estava programada para sair com a sua pipoca no circuito Dodô (Barra-Ondina) na sexta-feira, 28. A artista, inclusive, já vinha anunciando o seu desfile.

"Me colocaram no Campo Grande, 00h30, ou seja… já será sábado. Amo a avenida, estarei lá no domingo, mas estou muito chateada com o descaso", comentou a famosa.