UNEB estreia ‘Espaço Cidadania’ no Carnaval de Salvador - Foto: Divulgação/UNEB

No marco dos 40 anos da Axé Music , a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) fará a estreia oficial no circuito do Carnaval de Salvador, com o “UNEB Folia – Espaço Cidadania”, na Biblioteca Anísio Teixeira, localizada na Avenida Sete de Setembro, ao lado da Igreja de São Bento.

A abertura do espaço será nesta sexta-feira, 28, às 20h. O local será um ambiente de acolhimento, apoio e orientação, com funcionamento até o dia 4 de março, a partir das 15h.

A iniciativa, em parceria com a Secretaria estadual de Cultura (Secult), proporcionará suporte a diversas instituições, incluindo as Secretarias estadual de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), de Políticas para as Mulheres (SPM), de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), o Casarão da Diversidade, e o Instituto Beneficente Conceição Macêdo (IBCM).

As entidades parceiras irão distribuir informativos, cartilhas e materiais educativos sobre prevenção e combate às violências enfrentadas por populações em situação de vulnerabilidade.

Além de ações de divulgação do programa Universidade Para Todos (UPT), cujo objetivo é democratizar o acesso à educação preparando cada vez mais jovens para o ingresso nas universidades públicas. Também haverá orientações específicas sobre saúde e prevenção para a população LGBTQIAPN+ e trabalhadoras e trabalhadores do Carnaval.

“A presença da UNEB no circuito do Carnaval de Salvador reforça seu compromisso com a inclusão, a diversidade e a cidadania, fortalecendo a rede de apoio e prevenção contra a discriminação, a violência de gênero e a desigualdade social dentro de um dos maiores eventos culturais do planeta”, destacou a reitora da UNEB, Adriana Marmori.