Saiba como evitar alergia ao usar maquiagem no Carnaval

Dormir sem retirar a maquiagem pode obstruir os poros e favorecer o surgimento de espinhas - Foto: Divulgação

Com a proximidade do Carnaval, foliões que apostam em maquiagens com glitter e brilho devem redobrar os cuidados com a pele para evitar reações alérgicas. Além de garantir a segurança dos produtos utilizados, é essencial manter uma rotina adequada de cuidados dermatológicos.

A dermatologista Elisangela Medeiros Teixeira Barreto alerta para a importância da proteção diária. "Manter o skincare durante os dias de festa é fundamental. O uso do protetor solar deve ser reforçado, com reaplicação a cada duas horas. Para facilitar, protetores em spray ou pó compacto com FPS são boas opções", explica.

Escolha produtos adequados

Maquiagens e glitters podem conter conservantes e fragrâncias que causam irritações ou dermatite de contato. A médica recomenda a escolha de produtos hipoalergênicos, livres de parabenos e sem fragrâncias. "Além disso, sempre verifique a validade da maquiagem antes do uso", acrescenta.

Ao aplicar glitter, a recomendação é hidratar bem a pele para criar uma barreira protetora. "Utilizar óleo de limpeza ajuda na remoção, evitando atrito excessivo, que pode provocar microcortes. Caso surjam sinais de irritação, como vermelhidão ou coceira, lave a área com água e sabonete imediatamente e suspenda o uso", orienta.

Consulta médica rápida

Se os sintomas persistirem, buscar atendimento dermatológico é fundamental. O teleatendimento é uma alternativa prática para receber orientações iniciais e até mesmo prescrições médicas sem necessidade de deslocamento. "O teleatendimento permite rapidez no diagnóstico e evita que o paciente precise ir a uma emergência sem necessidade", pontua Elisangela.

Remova a maquiagem antes de dormir

Mesmo com o cansaço da folia, dormir sem retirar a maquiagem pode obstruir os poros e favorecer o surgimento de espinhas. "Pessoas com pele sensível devem evitar produtos à prova d’água e optar por protetores solares minerais, que são hipoalergênicos", recomenda a especialista.

Hidratação é essencial

Com as altas temperaturas e o consumo de bebidas alcoólicas, a desidratação é um risco no Carnaval. "Beber bastante água e evitar alimentos pesados ajudam a manter o bem-estar. A hidratação regula a temperatura corporal, melhora a circulação e preserva a saúde da pele", conclui Elisangela.

Seguindo essas recomendações, os foliões podem aproveitar o Carnaval com mais segurança e conforto.