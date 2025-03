Atenção motoristas: veja regras para viagem segura no Carnaval

Dentre as ações realizadas pela PRF, destacam-se a fiscalização de velocidade e o combate à embriaguez ao volante - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Quem vai viajar de carro neste Carnaval deve redobrar a atenção, os cuidados com a segurança, respeitando os limites de velocidade e a regra de ouro: se beber, não dirija. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à 00h desta segunda-feira, 24, à Operação Carnaval 2025, que se estenderá até o dia 7 de março em todo o país. Dentre as ações realizadas pela PRF, destacam-se a fiscalização de velocidade, o combate à embriaguez ao volante, a fiscalização de ultrapassagens indevidas e do transporte de passageiros e cargas, além do atendimento às ocorrências de trânsito.

Em caso de acidente, emergência ou necessidade de auxílio, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191 ou, presencialmente, em uma das unidades operacionais ou por meio das equipes em ação nas estradas. Nunca é demais lembrar que antes da viagem o veículo deve passar por revisão mecânica, para evitar riscos e obter a melhor performance do carro.

O empresário Valdelino Morais vai pegar a estrada com a família pilotando um Chevrolet Equinox 24/24, com destino ao município de Nova Canaã-BA, localizado a cerca de 500 quilômetros de Salvador. “Gosto muito de dirigir e farei isso a viagem inteira. Sempre, antes de viajar, faço a revisão no veículo, muito importante para garantir que o carro esteja em plenas condições para garantir a minha segurança e da minha família. Assim, eu viajo com a consciência tranquila”, comenta Morais.

“Tendo um equipamento revisado, bem equilibrado, posso ter uma reação que previna alguma situação inesperada, na estrada, mais uma importante razão para estar com a revisão do veículo em dia”, completa. Além de cuidar do carro, o empresário também prepara corpo e mente para viajar, não esquecendo itens importantes, como alimentação balanceada e descanso. “?Importante estar bem descansado, para que a viagem seja muito mais prazerosa e segura”.

Durante a viagem, ele mantém atenção redobrada em outros condutores. “Vejo muita gente inexperiente pegando a estrada e fazendo muitas manobras perigosas, principalmente em períodos de feriados prolongados. Isso me preocupa muito, pois sempre colocam a vida dos outros viajantes em risco, muitas vezes causando trágicos acidentes”, pondera.

Ele dá algumas dicas para quem vai viajar de carro com a família neste Carnaval. “Atenção redobrada, para se antecipar a qualquer situação adversa. Muito importante também não ter ansiedade para chegar rápido ao destino. Viaje em um ritmo que possibilite as reações defensivas às manobras imprudentes. Tenha a consciência de que mais importante não é chegar rápido, mais sim aproveitar a jornada com sua família, até chegar ao seu destino”, resume.

A supervisora de vendas da Grande Bahia, Maria do Socorro Ribeiro Costa, vai pegar a Linha Verde com a família, no sábado de Carnaval, para descansar durante o reinado de momo. Ela e o esposo farão revezamento dirigindo o Chevrolet Tracker/2021, que já passou pela revisão de viagem e passa rigorosamente pelas revisões programadas, recomendadas pelo fabricante. “Prezo muito pela minha segurança e da minha família”, destaca. Ela também costuma se preparar fisicamente antes de viajar: sono e alimentação, adequados, alongamento etc.

Na oficina

O gerente regional de serviços do Grupo NewChase, Luciano Campelo, recomenda que o processo de revisão ocorra 10 dias antes da data programada para a viagem. “Essa antecedência possibilitará que haja indisponibilidade de peças e imobilização emergencial do veículo”, explica. “A revisão visa evitar paradas repentinas, falta de potência, pane elétrica etc. São cuidados necessários para que o carro tenha um funcionamento econômico e seguro durante toda a viagem”, resume.

Campelo orienta verificar fluidos e lubrificantes; pneus; motor e transmissão; sistema de arrefecimento; sistema de freios; direção e suspensão; sistema elétrico. Em especial neste momento em que as altas temperaturas são um desafio a ser enfrentado, verificar o estado do ar-condicionado é fundamental antes da viagem. Andar com vidros fechados, e o ar ligado, além de mais confortável é também mais seguro. Campelo recomenda verificar o estado do filtro, o funcionamento das opções de comando e a eficiência na refrigeração.

Revisões programadas

No entanto, ele destaca que a manutenção preventiva do veículo é extremamente importante não apenas no período de viagem, mas sim em todo tempo de vida útil do carro. “A prevenção sempre é a melhor opção, avaliando tecnicamente os pilares da engenharia mecânica. As principais montadoras estabelecem que as manutenções preventivas devem ocorrer a cada 10.000 Km ou anualmente”.

“A revisão preventiva não só permite o bom funcionamento do veículo, mas também garante a segurança de todos os ocupantes durante a viagem. Vale ressaltar que na estrada as dificuldades e os perigos são muito maiores de se resolver, sendo assim, o mais indicado é realizar todas as inspeções recomendadas no processo de revisão preventiva, conforme manual de manutenção do veículo”, alerta Campelo.