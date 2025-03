Colégios estaduais celebram 40 anos da Axé Music - Foto: Cristina Ramos

Em alusão ao Carnaval e aos 40 anos da Axé Music , atividades que unem aprendizado, cultura e festas tomam conta das escolas da rede estadual de ensino da Bahia. Ao longo desta semana, as unidades de ensino da capital e do interior promovem atividades que resgatam a história do movimento musical e do Carnaval, destacando a importância desses elementos na identidade cultural do Estado.

No Colégio Estadual Professora Maria Izabel de Oliveira, em Jacobina, município do Território de Identidade do Piemonte de Diamantina (NTE 16), esta quarta-feira, 26, será marcada pelo evento “Carnaval, Axé e Educação: 40 anos de tradição, cultura e alegria”. A iniciativa busca levar os estudantes do Ensino Médio a uma reflexão sobre a influência da Axé Music na sociedade baiana e o papel do Carnaval como manifestação artística e cultural.

A programação inclui rodas de conversa sobre a trajetória do Axé Music, oficinas de confecção de máscaras carnavalescas, produção de réplicas de trios elétricos e instrumentos de percussão, além de homenagens a personalidades como Luiz Caldas e o Olodum.

A estudante do 3º ano, Samilly Silva Santos, 16 anos, disse que participar da organização do evento tem sido uma experiência enriquecedora.

"Está sendo maravilhoso participar dessa atividade de Carnaval que a minha escola está promovendo. Estou participando de forma ativa e com muita diversão. Como parte das atividades, estamos confeccionando um trio elétrico que terá o nome de 'Bloquinho do Terceirão'. Está sendo um momento de muita alegria e diversão", relatou.

Em Barreiras, cidade-sede do Território de Identidade da Bacia do Rio Grande (NTE 11), o Colégio Estadual de Barreirinhas também preparou uma programação especial para comemorar os 40 anos da Axé Music. Nesta quarta-feira, 26, os professores de História conduzirão uma aula histórica sobre a Axé Music, abordando sua origem e evolução, enquanto os intervalos serão animados por uma playlist com os maiores clássicos do gênero.

Já na quinta-feira, 27, o “Axé Day” promete movimentar a escola com o Desfile de Máscaras de Carnaval, incentivando a criatividade dos estudantes, e o Desfile das Personalidades da Axé Music, no qual alunos do 3º ano representarão grandes ícones do gênero. O encerramento será com o Aulão de Dança dos Hits da Axé, através do qual os participantes terão a chance de reviver coreografias icônicas.

A diretora Gercilene de Souza destacou a importância do evento para a integração entre cultura e educação.