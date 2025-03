Foliões encontram bons preços e variedades na Lapa e na Av. Sete

Vendedores destacam o que mais têm vendido durante a folia - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Carnaval está batendo na porta, e o Portal MASSA! visitou a região da Lapa, em Salvador, para saber como estão os preparativos dos looks e o que é tendência para a folia de 2025. No Relógio de São Pedro, é possível encontrar a vendedora Ellen Medeiros.

Em sua barraca tem diversos acessórios a partir de R$10 como, brincos, bandanas, colares, ombreiras e tiaras. E por falar em tiara, a ambulante revelou que esse é o acessório com mais saída: "Muitas tiaras, essas de penas são as que mais tem vendido".

Já Viviane dos Santos, que trabalha na mesma região, destacou que as fantasias de adultos têm vendido mais do que as de crianças e contou o valor de algumas peças. "Tem de vários preços, saia de R$25, cropped de R$75, e conjunto de R$140".

Viviane dos Santos vende fantasias diversas | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Na mesma barraca, Laís Silva, procurava fantasia para a filha de oito e as amiguinhas dela. Ela foi a mãe escolhida para encontrar as peças das 'Meninas Superpoderosas' para cada criança, e trocou ideia com a reportagem.

A foliã Laís Silva procurava fantasia para as filhas e amigas | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

"Eu já vim comprar pra todo mundo, acabei de chegar e estou procurando, ainda não encontrei nada", destaca a mulher que continuou em sua busca.

Na loja 'Van Variedades', na Rua Direta de São Bento, o vendedor Gil Guimarães, que está acostumado com a correria do Carnaval, declarou que esse ano o que tá fazendo a cabeça da galera são as plaquinhas com frases, já que todo ano surgem novos bordões e contou que a partir de R$ 6,00 o folião consegue levar uma dessas plaquinhas.

Gil Guimarães é vendedor e destaca a grande procura dos foliões por plaquinhas | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Gil também declarou que os baianos gostam de se fantasiar e que são essas peças que têm vendido com maior frequência. "Saia, meia calça e luva, porque o pessoal quer se fantasiar de tudo. Temos fantasias completas a partir de R$34,00 e arquinhos a partir de R$4,00", conclui.

A foliona Adriana Almeida comprovou o que o vendedor Gil disse. Ela estava comprando looks para ela e a amiga arrasarem na avenida.

"Tiara com frase, sainha de de brilho, todo ano a gente se organiza para sair no Carnaval", revela a funcionária pública, destacando que esse ano os preços aumentaram: "Está um pouco mais caro, mas ainda dá pra comprar".

Dica de especialista

A estilista Ananda Baqueiro destacou o que será a aposta deste ano. "A maior tendência para o Carnaval deste ano com certeza é a miçanga, ela aparece em tops, saias, headpieces (acessórios de cabeça) e diversos outros acessórios".

Os amantes de brilhos podem ficar tranquilos, pois tem espaço para vocês, a estilista ressalta que essa tendência segue firme: "Brilho, paetês e neons são clássicos que nunca saem de cena no Carnaval. A famosa saia tule também promete voltar com tudo".

40 anos da Axé Music

Para celebrar os 40 anos da Axé Music, Ananda pontuou que o folião pode usar elementos da época que o ritmo musical surgiu. "Uma ótima ideia é incorporar elementos icônicos da época e apostar em cores vibrantes, que marcam a energia desse estilo musical", cita.

"Também vale se inspirar nos figurinos dos artistas, como a clássica bandana de Bell Marques, que é uma verdadeira tradição carimbada. Camisetas com estampas de artistas e bandas, ou até mesmo customizar looks", disse Ananda, dando várias ideias.

Close gastando pouco

O soteropolitano quer aproveitar a folia, mas quer gastar pouco, por isso Ananda deu dicas do que fazer para 'dar close' sem sair do orçamento.

Ter uma ideia do que procurar na Avenida Sete, é um lugar perfeito para encontrar acessórios de Carnaval com variedades e preços diversos Ananda Baqueiro - Estilista e influenciadora

"Criar uma pasta com referências com tudo o que deseja para se inspirar. E se você adora um DIY (faça você mesmo), suas opções se multiplicam ainda mais! Basta garimpar direitinho em lojas e ser criativo para criar um look incrível gastando pouco", explica.