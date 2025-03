"Oxe, me respeite!", tendas atendem mulheres vítimas de violência

Tendas começam a funcionar na próxima quinta-feira, 27 - Foto: Divulgação

As tendas “Oxe, me respeite!”, espaços dedicados ao acolhimento e encaminhamento de mulheres em situação de violência de gênero no Carnaval, começam a funcionar nesta quinta-feira, 27, e seguem com atendimento até terça-feira, 4.

Duas tendas funcionarão nos trechos dos circuitos, uma delas na Avenida Milton Santos, nas imediações da Praça Eliana Kertész, mais conhecida como Gordinhas de Ondina, em Ondina, das 16h às 5h, e a outra no estacionamento da Câmara Municipal, no Pelourinho, com funcionamento das 14h às 2h. A abertura com o lançamento oficial da Tenda do Pelourinho será na próxima quinta-feira, às 14h.

A iniciativa integra a campanha, “Oxe, me respeite!”, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria as Mulheres do Estado (SPM), que tem o objetivo de combater o abuso e a importunação sexual.

Nas tendas, estarão disponíveis profissionais especializadas para fazer o atendimento e encaminhamentos dentro de um fluxo de acolhimento multidisciplinar com serviço jurídico, de saúde e psicossocial.

A secretária das Mulheres do Estado, Neusa Cadore, ressaltou a importância deste serviço. “O Carnaval é uma grande festa que celebra a diversidade e a alegria. O Governo do Estado, por meio das diversas secretarias, desenvolve ações integradas como essas e as nossas equipes estarão nas Tendas do Oxe, me respeite e nas ruas, com a mobilização, sensibilização e atendimento, para garantir que todas as mulheres possam aproveitar essa festa de forma segura, sem medo ou violência”, afirmou.

Ainda como parte da Campanha do Oxe, me respeite, haverá sensibilização e distribuição de materiais, como adesivos e tatuagens temporárias, e outdoor espalhados pela cidade, chamando a atenção para o respeito às mulheres e para o Disque Denúncia 180.

As ações, que marcam o início da programação do Março Mulher, acontecerão em parceria da Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Ronda Maria da Penha e da Polícia Civil, e diversos organismos da Rede de Enfretamento à Violência contra as Mulheres.