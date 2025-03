Alinne Rosa é trocada na programação do Carnaval e desabafa: "Descaso"

Alinne Rosa falou sobre desfile no Carnaval - Foto: Divulgação

Alinne Rosa usou o seu perfil no X, antigo Twitter, para criticar uma mudança que teria ocorrido na programação oficial do Carnaval de Salvador, nesta terça-feira, 25. A cantora declarou que a situação é um "descaso" ao seu público.

Em postagem, a ex-vocalista do Cheiro de Amor disse que estava programada para sair com a sua pipoca no circuito Dodô (Barra-Ondina) na sexta-feira, 28. A artista, inclusive, já vinha anunciando o seu desfile.

"Me colocaram no Campo Grande, 00h30, ou seja… já será sábado. Amo a avenida, estarei lá no domingo, mas estou muito chateada com o descaso", comentou a famosa.

Alinne Rosa seguiu o seu desabafo e falou do tempo da sua carreira: "Sou uma artista que canta axé music há 21 anos e gostaria que respeitassem a nossa pipoca como ela merece. Literalmente jogaram o nosso encontro para o fim de uma fila, sem o menor respeito com o meu público e com a minha história".