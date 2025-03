Último dia de pré-Carnaval: Habeas Copos rende homenagens e agitação

- Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Antes do desfile da Banda Habeas Copos no circuito Sérgio Bezerra, o coquetel anima os foliões na Associação Atlética da Bahia nesta quarta-feira, 26, último dia de pré-Carnaval. O homenageado da 47ª edição do bloco é Ed Ribeiro, artista plástico conhecido como o “pintor dos Orixás.”

“Meu coração está palpitando, mas dá para aguentar, estou muito feliz. Há mais de 30 anos eu sonhava, será que um dia eu vou ser homenageado no Habeas Copos? [...] Então hoje eu me sinto um santo de casa fazendo milagre”, disse Ed Ribeiro ao Grupo A TARDE.

Sérgio Bezerra, fundador do bloco e do bar na rua Marquês de Leão, que fechou em abril de 2024, também demonstrou emoção no evento antes do desfile.

“É muito gratificante você conseguir atravessar todos esses problemas durante 47 anos, as dificuldades para conseguir botar uma banda na rua, às vezes falta de patrocínio, mas tudo isso foram desafios vencidos e a realidade é essa beleza dessa festa”, disse.

Fundador do bloco Habeas Copos | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A advogada de direito digital Ana Paula de Moraes veio ao coquetel pela primeira vez e falou sobre suas expectativas sobre a saída do bloco. “Sempre um sucesso, a gente deseja que tudo mundo se divirta e que Sérgio seja sempre prestigiado pelo soteropolitanos”

O circuito Sérgio Bezerra, que homenageia o fundador do grupo Habeas Copus, sai da Rua Marques de Leão em direção ao Farol da Barra, seguindo pelas ruas Miguel Burnier e Airosa Galvão, passando pela Avenida Oceânica, a partir das 19h.