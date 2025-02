Banda Habeas Copos completa 47 anos com homenagem ao artista plástico Ed Ribeiro

Serginho Bezerra com o homenageado, Ed Ribeiro - Foto: Divulgação

Com seu tradicional desfile que abre todos os anos o Carnaval de Salvador, a Banda Habeas Copos reafirma seu compromisso de valorizar a cultura e o resgate dos antigos blocos de rua, ao som de suas marchinhas e fanfarras. A folia da banda será no dia 26. Antes do desfile, acontecerá o Coquetel do Habeas, que será na Associação Atlética da Bahia, das 19h30 às 23h. Em seguida, a banda sairá do clube com destino ao Largo do Farol da Barra para iniciar o desfile à 0h. Em 2025, o homenageado será o artista plástico Ed Ribeiro.

Serginho Bezerra com o homenageado, Ed Ribeiro | Foto: Divulgação

Honraria

Márcio Pinto Sampaio, diretor de eventos da Saltur, receberá no próximo dia 11, a Medalha Thomé de Souza, proposta pelo vereador Claudio Tinoco. Márcio vem fazendo um excelente trabalho no planejamento e organização de eventos importantes e primorosos que acontecem em Salvador, dentre eles o Festival da Virada e Carnaval. Márcio é um grande fortalecedor da nossa cultura ajudando a promover nossa cidade internacionalmente.

Márcio Sampaio será agraciado com Medalha Thomé de Souza | Foto: Divulgação

Natalícia

Ângelo Magalhães, o aniversariante do dia 2, comemorou a data saindo logo cedo de lancha para colocar as flores no mar para Iemanjá, e em seguida, foi assistir uma missa no Bonfim para agradecer pela saúde e as graças recebidas. Depois ele foi almoçar no Bargaço com a esposa, Luciana, o irmão Paulinho com Lara Andrade e a mãezona, Rita Magalhães, terminando as comemorações no Rio Vermelho.

O aniversariante Ângelo Magalhães celebra seu dia ao lado da família | Foto: Divulgação

Celebração Especial

No último dia 2, o aniversário da jornalista e empresária Suely Temporal foi marcado por um encontro com sorrisos, boas energias e momentos inesquecíveis com amigos e familiares. A anfitriã, esbanjando felicidade, recebeu seus convidados vestindo um belíssimo look rendado em tons claros, combinando com a atmosfera acolhedora da comemoração. Ao lado de pessoas queridas, brindou à vida e às conquistas, celebrando mais um ciclo com gratidão.

A aniversariante Suely Temporal (à dir.) comemora o aniversário ao lado da sócia e amiga, Cinthya Medeiros | Foto: Divulgação

Medalha

O cantor Jau foi homenageado pela Polícia Militar da Bahia, com a Medalha Comemorativa dos Duzentos Anos de Criação da Polícia Militar da Bahia, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura e valorização dos valores históricos da instituição. A cerimônia de entrega aconteceu em Salvador, no dia 3, e contou com a presença do governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além de autoridades militares e civis.

Jau recebe Medalha Comemorativa dos 200 anos da Polícia Militar da Bahia | Foto: Divulgação

Lançamento

No próximo dia 12, às 18h30, o Shopping Paseo Itaigara será palco do lançamento e da sessão de autógrafos do livro A Dança Transforma a História de Quem Dança. A obra reúne relatos de 22 renomados professores de dança de salão do Brasil e conta com a contribuição de Warney Junior, que compartilha momentos marcantes de sua trajetória na arte que transformou sua vida e a de muitos outros. O livro conta com o prefácio de Milton Saldanha e a coordenação técnica de Marcelo Grangeiro, Rachel Mesquita e Roberta Chaves.

Warney Junior lança livro em Salvador | Foto: Divulgação

Alfazema

Reginalda e Edvaldo Brito estão se sentindo imensamente abençoados com a chegada de Antonella, primeira bisneta, filha de seu primeiro neto, Felipe e Agatha. A princesinha chegou cheia de saúde, no ultimo dia 20, no hospital Português, trazendo muita felicidade e alegria para toda a família.

Momento fofura: Edvaldo com sua bisneta Antonella | Foto: Divulgação

Primavera

A querida Gau Senna fará 60 primaveras em 4 de março, mas a grande festa será no Dia Internacional da Mulher, dia 8, na Pupileira, com o tema Baile em Veneza. Que beleza!

Eva

Com mais de 40 anos de história, o Bloco EVA - um dos maiores, mais tradicionais e aguardados em todo o país - vai desfilar no Circuito Barra-Ondina, em Salvador, no dia 1° de março, sábado de Carnaval. Liderada por Felipe Pezzoni, promete momentos inesquecíveis durante o desfile.

Madeleine

Em primeira mão: a Lavagem da Madeleine de Paris, em setembro vindouro, terá como atração maior os Irmãos Macêdo a bordo do trio elétrico. Sucesso garantido!

Estival

Nos ensaios de verão das sextas no Pelô, a temperatura vai subir com "o furacão louro", Márcia Freire, e participações de Daniela Mercury, Gilmelândia, Gabriel Mercury e o ótimo cantor Lui na abertura do showzaço. É amanhã, na Pedro Archanjo, com entrada gratuita e abertura dos portões da praça às 18h.