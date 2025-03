Martagão Gesteira celebra 60 anos de assistência pediátrica na Bahia

Hospital Martagão Gesteira conta com 189 leitos - Foto: Divulgação

O Hospital Martagão Gesteira, referência no tratamento pediátrico na Bahia, completa 60 anos de existência em 2025. A unidade presta serviço com as mais diversas especialidades médicas à disposição da população baiana.

Com 189 leitos, hospital idealizado pelo pediatra Álvaro Bahia, é referência no estado da Bahia, um dos maiores exclusivamente pediátricos do Norte e Nordeste, com destaque para áreas de alta complexidade como neurologia, cardiologia e oncologia. Mesmo ainda buscando o reequilíbrio dos seus contratos e credenciamentos com o Poder Público, somente em 2024, o Martagão foi responsável por mais da metade (66,7%) das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos, por 47,9% dos tratamentos oncológicos; por 43,1% das cirurgias cardíacas e por 17,6% das cirurgias neurológicas no estado da Bahia. Em média, por ano, o Hospital realiza mais de 500 mil atendimentos, em 27 especialidades médicas.

No final de 2024, o Martagão obteve mais um reconhecimento da sua importância para o SUS do estado. O Hospital foi Acreditado com a certificação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), que avalia aspectos como segurança do paciente e qualidade assistencial.

Valores

Segundo o superintendente da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do hospital, Carlos Emanuel Melo, dois aspectos são cruciais para o sucesso da unidade de saúde a adesão inegociável ao propósito da Liga e a capacidade de superação.

Mesmo com todos os desafios econômico-financeiros, enfrentados por instituições filantrópicas de todo o país, o Martagão sempre buscou cumprir um papel social importante para o SUS do estado. “O hospital decidiu, mesmo com poucos recursos, atender os pacientes mais vulneráveis socioeconômicamente e com as doenças mais graves”, ressalta Melo.

Além do propósito, uma segunda característica importante do Martagão está relacionada, segundo o superintendente, à capacidade de superação. “Ao longo de sua história, apesar dos momentos críticos, o hospital sempre conseguiu se superar, seguir adiante, oferecer serviços que ninguém quer fazer e atender crianças e adolescentes que não encontrariam assistência, seja pela inexistência do serviço procurado ou por limitações da rede. Por essa razão, consideramos que o Martagão é um patrimônio da Bahia. É uma conquista de todos os baianos”, finaliza.