Transalvador faz leilão de 48 lotes de veículos e sucatas

Serão 48 lotes de veículos e sucatas - Foto: Divulgação Ascom Transalvador

Quarenta e oito lotes de veículos e sucatas serão leiloados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), no dia 7 de abril, às 11h. Os lances serão a partir R$600 e devem ser feitos, exclusivamente, pela internet. Entre os lotes disponíveis, está um Volvo XC60, com lance inicial de R$7 mil. Interessados podem verificar as peças ofertadas através do endereço eletrônico.

As inspeções dos veículos podem ser feitas entre os dias 31 de março e 4 de abril de 2025, no Pátio Prisma, na Avenida Orlando Gomes, no bairro Piatã, em Salvador. As visitas são das 9h às 12h e das 14h às 17h.

É obrigatório fazer um cadastro prévio no site do leiloeiro, com antecedência mínima de 48 horas. Podem participar dos leilões dos veículos pessoas pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas. Já as sucatas só poderão ser arrematadas por pessoas jurídicas mediante comprovação de regularidade. O pagamento do item arrematado deve ser realizado à vista, por PIX ou TED. A conta de pagamento será definida pelo leiloeiro e informada aos arrematantes.

A retirada do veículo deve ser feita entre os dias 2 de maio e 16 de junho. Para isso, será necessário fazer o agendamento no portal Agenda Pátios e apresentar a nota de venda do leilão. Caso o prazo não seja cumprido, o arrematante perderá o valor investido no objeto.

Depois da compra, o arrematante estará livre dos ônus anteriores que, eventualmente estejam associados ao lote, seguindo o prazo dos órgãos credores para as baixas dos débitos. No entanto, menos após a liberação, os veículos só poderão transitar nas ruas depois da transição de propriedade feita pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA).