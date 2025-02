Governo da Bahia realiza leilão com mais de 180 lotes e lances a partir de R$ 300

Os bens estão armazenados nos almoxarifados do estado em Salvador - Foto: Divulgação

A CCJ Leilões conduzirá, no dia 14 de fevereiro, o Leilão Saeb nº 01/2025, promovido pelo Governo da Bahia. Com mais de 180 lotes disponíveis, o certame oferecerá veículos, máquinas gráficas e outros bens com preços atrativos para empresas e o público em geral.

Os interessados poderão visitar os lotes a partir de 3 de fevereiro, em Salvador e Feira de Santana, mediante agendamento prévio.

O que será leiloado?

Entre os itens disponíveis, destacam-se:

• 141 veículos, incluindo carros, motos e micro-ônibus, com lances iniciais a partir de R$ 2.100,00

• Maquinário gráfico, como impressoras rotativas, porta-bobinas e dobradeiras.

• Itens com lances a partir de R$ 300, garantindo oportunidades acessíveis a todos os perfis de compradores.

Os bens estão armazenados nos almoxarifados do estado em Salvador (Mata Escura e Barros Reis) e Feira de Santana (São João). Já os equipamentos gráficos encontram-se na sede das Empresas Gráficas da Bahia (Egba), no bairro Fazenda Grande do Retiro.

Como participar

Os interessados devem se cadastrar previamente no site www.ccjleiloes.com.br, com pelo menos 48 horas de antecedência, para análise e aprovação do cadastro.

Os lances terão início às 9h30 do dia 14 de fevereiro e serão realizados exclusivamente de forma eletrônica. O pagamento dos bens arrematados deverá ser feito à vista, por meio de transferência bancária, Pix, boleto ou depósito, seguindo as diretrizes da leiloeira.

O leilão será conduzido no formato maior lance ou oferta, garantindo que os bens sejam arrematados por quem apresentar a melhor proposta.

Oportunidade para bons negócios

O certame movimentará aproximadamente R$ 2,2 milhões, oferecendo valores competitivos e um processo transparente para os participantes. Além de representar uma excelente oportunidade de aquisição, a arrecadação será destinada ao Tesouro Estadual, contribuindo para novos investimentos do governo.

A visitação aos lotes pode ser agendada até o dia 13 de fevereiro (exceto nos dias 8 e 9 de fevereiro) pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (71) 98183-4104 e (71) 3115-1549.

Mais informações sobre este e outros leilões podem ser encontradas no site oficial da CCJ Leilões, empresa responsável pela condução do evento.

Acesse: www.ccjleiloes.com.br