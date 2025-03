Motorista de aplicativo sofre tentativa de assassinato em Salvador

Tentativa de latrocínio aconteceu na Bonocô - Foto: Reprodução | Leitor Portal MASSA!

Os motoristas por aplicativo da capital baiana enfrentam constantemente o medo em meio à violência, sobretudo no período noturno. Reflexo disso aconteceu neste domingo (23). Um profissional do ramo sofreu uma tentativa de assalto e acabou baleado, na Avenida Bonocô, em Salvador. Pelo menos três suspeitos participaram da tentativa de latrocínio, conforme apurado pelo Portal MASSA!.

A vítima, identificada como Wallace Sacramento, teve que ser socorrida às pressas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O rapaz estava dentro de um carro, modelo Ônix, quando foi pego de surpresa pelos supostos meliantes. O trio estaria em fuga dentro de um veículo na via, quando o sistema de bloqueio do automóvel foi ativado.

Rapidamente, eles se livraram do carro e tentaram roubar o veículo da vítima. Os disparos aconteceram após a tentativa de roubo do automóvel. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor. A autoria do crime , configurado como tentativa de latrocínio pela Polícia Civil, é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Assista: