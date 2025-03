Torcedores são detidos com bombas 'molotov' antes do Ba-Vi em Salvador

Seis suspeitos foram detidos, entre eles três adolescentes - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Equipes da RONDESP BTS, durante uma operação para coibir confrontos entre torcidas organizadas em Salvador, interceptaram um grupo suspeito de portar materiais perigosos no bairro de São Caetano. A ação ocorreu após um alerta do Centro Integrado de Comunicação (CICOM), que informou sobre a presença de integrantes de uma torcida organizada do Bahia na Rua da Cobal, carregando coquetéis molotov, facas, barras de ferro e fogos de artifício.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram diversos indivíduos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação das viaturas. Seis suspeitos foram detidos, sendo três adultos e três adolescentes. Durante a abordagem, foram apreendidos 18 coquetéis molotov, uma faca, um bastão de aço, duas réplicas de arma de fogo, um rojão e bolas de gude, entre outros itens.

O grupo foi encaminhado para as autoridades competentes: os adultos foram levados à Central de Flagrantes, enquanto os adolescentes ficaram sob a responsabilidade da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).