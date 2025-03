Morre dentista atingida por bala perdida em tiroteio na Paralela

Larissa Azevedo estava internada no Hospital Geral Roberto Santos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cirurgiã-dentista Larissa Azevedo, baleada durante um tiroteio na Avenida Paralela, em Salvador, no dia 14 de março, morreu neste sábado, 22, após uma semana internada no Hospital Geral Roberto Santos. A informação foi confirmada por amigos da vítima, segundo o portal Aratu On.

A última atualização divulgada apontava uma piora no estado de saúde da dentista, que já era considerado delicado. Durante a semana em que esteve internada, uma campanha nas redes sociais para doação de sangue mobilizou muitas pessoas.

Contudo, apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos. Na postagem do prefeito de Itamari-BA, Everton Vasconcelos, vários seguidores comentaram o fato.

"Muito triste! Que o senhor conforte o coração dos familiares e amigos", lamentou uma seguidora. "Que Deus conforte o coração dessa mãe e desse pai e tbm de toda família e amigos, uma jovem tão linda, com toda uma vida pela frente, infelizmente teve sua vida ceifada, meu Deus até quando tanta violência nesse mundo", comentou outra.

O Portal MASSA! procurou o hospital e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para obter a confirmação oficial e aguarda retorno.

*Em atualização