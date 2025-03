Crime brutal: homem é encontrado sem cabeça no Subúrbio de Salvador

Autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas - Foto: Ilustrativa

Um crime brutal chocou moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador na manhã deste sábado, 22. O corpo de um homem foi encontrado decapitado no bairro do Lobato, mobilizando as forças de segurança.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), agentes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o achado e isolaram a área até a chegada da perícia técnica.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.