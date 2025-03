Chilena é presa por série de furtos em Salvador

Suspeita após ser submetida aos exames legais, permanece à disposição do Judiciário. - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na quinta-feira, 20, uma mulher de nacionalidade chilena suspeita de furtos em diversos pontos de Salvador, incluindo o Aeroporto Luís Eduardo Magalhães. A prisão foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), através da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), no bairro de Brotas.

A suspeita, com um extenso histórico criminal, já havia cumprido penas por furtos no Rio de Janeiro e em São Paulo, antes de ser identificada em Salvador e Feira de Santana. Ela é acusada de furtar em locais movimentados, como o Aeroporto Internacional de Salvador, o Terminal Rodoviário de Salvador e em lojas de shoppings da cidade. Sua estratégia era se disfarçar de turista e furtar objetos, incluindo bagagens, notebooks e cartões de crédito.

Além de sua trajetória criminosa, a investigação também revelou sua conexão com um caso de estelionato ocorrido em agosto de 2024. A Polícia Federal foi acionada, e um inquérito para sua expulsão do país está em andamento. A mulher, após ser submetida aos exames legais, permanece à disposição do Judiciário.