Defesa do Playboy da Mercedes minimiza prisão temporária: "Não vai prorrogar"

Flávio foi preso na última quarta-feira, 19 - Foto: Reprodução | TV Record Bahia

A decisão da Justiça em manter a prisão temporária de Flávio de Lima Portela, 39, o 'Playboy da Mercedes', pegou muita gente de surpresa, que acreditava na soltura do homem por ser de uma família de classe média alta.

No entanto, essa realidade parece não estar muito longe para o advogado do suspeito, David Mendez. Em entrevista ao Portal A TARDE, a defesa afirmou acreditar que a prisão temporária, prevista por 30 dias, "não será renovada".

"A decisão de hoje está dentro do esperado. O magistrado conduziu bem pela manutenção da prisão temporária e acredito que foi pela pressão midiática do caso. Ainda tínhamos esperança de ser concedida a liberdade provisória via tornozeleira, mas não foi o entendimento do magistrado, que decidiu manter a prisão temporária durante 30 dias. Apesar disso, acreditamos que não será renovada, por se tratar de uma pessoa doente. É auto evidente e também há laudo comprovando os transtornos decorrente do uso de drogas e o histórico pregresso de internação", disse.

Confiante na liberdade de Flávio após os 30 dias, a defesa falou ainda sobre a família do "playboy", que segue "destroçada" com tudo que tem acontecido. Se a Justiça decidir liberá-lo em um mês, a família irá interná-lo. "Como se trata de um doente, ele precisa de internamento. Porque ele pode ter um surto se não seguir as recomendações. Entendemos que o cárcere não é adequado", afirmou.

A audiência de custódia aconteceu nesta sexta-feira, 21, no Fórum Criminal de Sussuarana. Flávio foi preso na última quarta-feira, 19 e agora a polícia busca o comparsa que agia com o "playboy". Segundo as autoridades, o amigo descia do carro e Flávio dirigia o próprio carro de luxo: uma Mercedes Benz C200.

O Portal A TARDE também apurou que Flávio de Lima Portela conta com uma extensa ficha criminal, já respondendo por violência doméstica, injúria e outros roubos.