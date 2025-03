Empresário é executado em via movimentada de Salvador

A motivação do crime será investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Divulgação / Redes sociais

Um empresário identificado como Marcos Matos de Sena, de 37 anos, morreu após ser executado por dois suspeitos em uma moto na Avenida Dom João VI, em Brotas, uma das principais de Salvador.

Segundo a Polícia Civil (PC), a dupla foi capturada enquanto tentava fugir do local do crime, no bairro de Brotas. Os homens estavam em uma motocicleta, que bateu em um carro. Depois do acidente, um dos suspeitos chegou a atirar contra policiais militares, que chegaram no local por denúncias, mas foi rendido. Uma arma foi apreendida com o homem.

A dupla, que não teve o nome divulgado, foi levada para uma unidade de saúde, onde permanecem custodiada, à disposição da Justiça. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

O corpo do empresário foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde será necropsiado. O carro dele também foi retirado do local.

A motivação do crime será investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).