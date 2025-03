Vídeo: supermercado pega fogo em bairro nobre de Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O supermercado RedeMix do Corredor da Vitória, localizado dentro do shopping Vitória Boulevard, em Salvador, pegou fogo no final da noite desta sexta-feira, 21. Em imagens recebidas pelo Portal A TARDE, é possível ver um aglomerado de pessoas na porta do estabelecimento e muita fumaça.

Em nota, a RedeMix informou que houve um princípio de incêndio em sua Doca, localizada na garagem 05 e que "a situação foi rapidamente controlada pelo Corpo de Bombeiros sem causar maiores danos aos clientes e colaboradores. A rede de supermercados está averiguando as causas do incidente".

A garagem do supermercado fica no fundo do shopping, já localizado no Vale do Canela. Guarnições de bombeiros militares já estão realizando o rescaldo. Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido e a causa do incidente ainda é desconhecida.

"O sistema de segurança contra incêndio e pânico do estabelecimento, assim como a atuação rápida da brigada do estabelecimento foram fundamentais para evitar que incêndio se alastrasse. O supermercado possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Os bombeiros foram acionados por volta das 17h30 e quatro viaturas atuam na ocorrência".

Nota de posicionamento

A RedeMix informa que, na tarde desta sexta-feira (21/03), houve um princípio de incêndio em sua Doca, localizada na garagem 05, do Vitória Boulevard

(Vale do Canela). A situação foi rapidamente controlada pelo Corpo de Bombeiros sem causar maiores danos aos clientes e colaboradores. A rede de supermercados está averiguando as causas do incidente.