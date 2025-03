Cena macabra: imagens revelam detalhes de execução em motel de Salvador

Um dos homens morreu ainda na cama, enquanto o outro acabou atingido na porta do quarto - Foto: Divulgação/Motel Bora Bora

Dois homens foram assassinados a tiros dentro do motel Bora Bora, localizado na Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 20. De acordo com informações preliminares, os suspeitos teriam invadido o estabelecimento pelo teto e executado as vítimas em um dos quartos.

Imagens obtidas pelo Portal MASSA! mostram o cenário do crime. Um dos homens morreu ainda na cama, enquanto o outro acabou atingido na porta do quarto.

Em outro vídeo, é possível ver algumas pessoas no telhado do motel, o que reforça a hipótese da invasão por essa via. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada, assim como a motivação do ataque.

Veja vídeo: