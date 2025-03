Morte em motel de Salvador: informante teria ajudado assassinos do BDM

Motel Bora-Bora em Salvador - Foto: Divulgação

A motivação sobre o crime que resultou nas mortes de dois homens nesta quinta-feira, 20, no motel Bora Bora, no bairro de Narandiba, ainda é um mistério. Entretanto, uma das informações obtidas pelo Portal MASSA! é de que o duplo homicídio aconteceu por parte de duas pessoas, que pertencem ao Bonde do Maluco (BDM).

Conforme relatos de pessoas que estavam no estabelecimento comercial, dois homens acessaram o local na noite do crime. A identidade dos suspeitos ainda não foi relevada pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Os corpos, da mesma forma, seguem sem identificação. As vítimas seriam do Comando Vermelho.

Ainda segundo a apuração da reportagem, um informante de dentro do local teria ajudado nas informações sobre o número do quarto aos suspeitos. O motel Bora Bora foi procurado, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

No momento do crime, agentes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) acompanharam o desfecho do fato.