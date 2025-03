Adolescente é apreendida por atrair traficantes para morte em motel de Salvador

Dois homens foram mortos no motel Bora-Bora, em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DH/Central) e apresentada à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) na madrugada desta sexta-feira (21), após confessar envolvimento na morte de dois homens motel Bora Bora, no bairro de Narandiba, em Salvador.

Segundo a investigação, a jovem atraiu os homens ao local, onde elas foram executados por criminosos que chegaram a bordo de um veículo. O Portal A TARDE apurou que os homens mortos eram traficantes do Comando Vermelho e foram assassinados por membros do Bonde do Maluco (BDM).

A versão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). "A motivação do crime pode estar relacionada a uma disputa pelo tráfico de drogas, uma vez que as vítimas teriam envolvimento com o crime e os executores seriam de um grupo rival".

Além da adolescente, uma outra mulher, que também estava no motel no momento do crime, conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

O Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI) foi instaurado pela DAI, e a adolescente foi encaminhada ao Poder Judiciário.

Relembre o caso

Dois homens foram mortos, na noite desta quinta-feira, 20, dentro de um quarto do motel Bora Bora.

De acordo com testemunhas, os homens responsáveis pelo crime teriam chegado ao estabelecimento como clientes, e em seguida conseguido o acesso ao apartamento.

Vídeo que circula nas redes sociais mostram que os homens foram mortos dentro do quarto do motel, um em uma das camas, e outro no quarto. Outro mostra pessoas pelo telhado, as quais seriam funcionários em pânico na tentativa de se proteger.