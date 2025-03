Afundamento do ferry-boat: baianos e turistas se reúnem para assistir

Josué assistiu ao afundamento com a esposa, aniversariante do dia, e com as duas filhas gêmeas - Foto: Portal MASSA! / Vinicius Viana

Baianos e turistas se reuniram no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta-feira, 21, para observar um momento histórico: o afundamento do ferry-boat Juracy Magalhães na Baía de Todos-os-Santos, a cerca de 2 km da costa. A embarcação, que vai se transformar em um recife artificial e um novo ponto de mergulho na região, realizou a travessia Salvador-Itaparica por mais de 45 anos.

Despedida do Juracy

Em entrevista ao Portal MASSA!, Josué Araújo, de 61 anos, natural de Salvador, esteve no local para relembrar os tempos em que sua irmã trabalhou no sistema ferry-boat. Ele, que estava acompanhado da esposa, aniversariante do dia, e das filhas gêmeas, contou um pouco sobre sua conexão com a embarcação e a importância do afundamento para a cidade.

"Minha irmã Jacira trabalhou muitos anos em ferry-boats, no Juracy Magalhães e no Agenor Gordilho. O Agenor já afundou no começo, e agora o Juracy aqui no Rio Vermelho. A gente veio ver, porque peguei ferry-boat por muitos anos com a minha irmã, que trabalhava na boutique do ferry-boat. Hoje, ela é falecida, mas vim aqui com a minha família para compartilhar esse momento de despedida da embarcação", afirmou Josué, comemorando o fomento ao turismo de mergulho.

Marco histórico

Acompanhada das filhas Marisandra e Mariana, Sandra Costa, de 68 anos, moradora do Rio Vermelho, afirmou que o afundamento da embarcação representa um marco histórico, não só para o bairro, mas para a memória coletiva da cidade.

Morada do Rio Vermelho, dona Sandra Costa assistiu ao afundamento ao lado das filhas Marisandra e Mariana | Foto: Portal MASSA! / Vinicius Viana

"Eu acho que é um momento histórico, a gente presenciar esse acontecimento, né? É histórico e importante para a gente ter nossas histórias para contar para nossos netos, para a família. Então, acho que é muito importante estar a partir de tudo isso", disse dona Sandra, pontuando que o afundamento pode gerar benefícios para o turismo local.

Preservação ambiental

Na Praia da Paciência, a estadunidense Leesa Dillon Bahia, que estava acompanhada de uma amiga dos Estados Unidos, soube do afundamento do ferry-boat através da nossa reportagem. Em resposta, ela parabenizou a iniciativa, afirmando ser um exemplo positivo de preservação ambiental e valorização da natureza.

"Acho que os brasileiros estão fazendo coisas muito legais sobre a natureza. Então, não estou surpresa que vocês estejam fazendo uma coisa como essa e acho que vai ser uma coisa muito legal", declarou Leesa.