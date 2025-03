"Rateou", diz policial sobre mulher que ajudou atrair traficantes para motel

Na fuga, bandidos arrancaram o portão do motel com o carro - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

A adolescente, de 17 anos, apreendida na noite da quinta-feira, 20, dentro do Motel Bora Bora, em Narandiba, não foi a única mulher a participar do esquema criminoso, segundo afirmou uma fonte policial. A jovem, suspeita de atrair dois homens para serem mortos no local, teria confessado o envolvimento dela e de uma amiga, durante depoimento na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), para onde foi encaminhada, logo após o duplo homicídio.

"Foi o seguinte: tinha outra [mulher] com eles. Era aquele famoso duque, dois casais. Só que, na hora de entrar no motel, a outra rateou [desistiu] e foi embora. A adolescente entrou sozinha com eles [vítimas]", revelou.

Conforme o policial, quando o trio chegou ao prédio, a dupla de assassinos já os aguardavam em um outro quarto. "Ela avisou a eles [atiradores] que já estavam dentro do motel e informou o número do quarto", completou.

Sob anonimato, um policial militar da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Tancredo Neves) disse que o crime foi motivado por vingança, já que as vítimas teriam deixado uma facção criminosa para se juntar a outra organização. "A menina pertence ao grupo rival e armou para pegar os caras. Eles [mortos] pertenciam ao BDM [Bonde do Maluco] e migraram para o CV [Comando Vermelho]. O CV comanda a área do final de linha de Tancredo Neves e a Engomadeira, na localidade do Buracão. O BDM fica com o Arenoso, Canal [Narandiba] e o Macaco [na região do Condomínio Arvoredo, em Tancredo Neves]", contou o PM.

Ainda de acordo com ele, a rixa entre as facções dessas localidades é antiga e se intensificou em 2020, durante o período da pandemia. "De vez em quando, o CV tenta algo contra o Arenoso, tenta invadir lá. Está cada dia mais difícil, e, pelo que estou vendo, vai piorar. O BDM está fechando [se unindo] com o TCP [Terceiro Comando Puro]", avaliou.

Um homem que mora próximo ao Motel contou que, quando os tiros começaram, além do desespero dentro do prédio, houve muita gritaria. "Foi a maior correria, daqui dava para ouvir pessoas chorando. Foram mais de dez tiros. Depois só ouvimos o barulho do carro batendo no portão. Eles arrancaram o portão e passaram por aqui [na Avenida Edgard Santos] avionados [em alta velocidade]. Estavam em um carro branco", contou o morador.

O Portal A TARDE tentou contato com o Bora Bora, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. Ainda nesta sexta-feira, pela tarde, a reportagem esteve no motel e tentou conversar com funcionários, sem sucesso. Apesar do fato, o funcionamento no local estava normal.

Também procuramos a assessoria de comunicação do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) para saber se as vítimas já haviam sido identificadas e fomos informados de que, até o final da tarde da sexta-feira, os corpos seguiam em procedimento e sem identificação. A assessoria da Polícia Civil não soube informar os nomes dos mortos. O duplo homicídio é investigado pelo delegado Daniel Pinheiro, da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central), do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Após ser ouvida como partícipe do crime, a adolescente foi colocada à disposição da Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público. A DAI instaurou Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI).