Vídeo: Playboy é preso após realizar assaltos com Mercedes na Pituba

Flávio de Lima Portela, de 39 anos, utilizava o próprio carro de luxo para realizar os roubos - Foto: Divulgação redes sociais

Um homem de classe média alta foi preso nesta terça-feira, 19, após cometer diversos roubos a celulares na Pituba, região nobre de Salvador. Para cometer os assaltos, Flávio de Lima Portela, de 39 anos, utilizava o próprio carro de luxo: uma Mercedes Benz C200, de cor azul, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil.

As investigações apontaram que os crimes ocorreram entre os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O crime foi praticado pelo suspeito e quatro comparsas, que ainda não foram localizados.

Nas imagens, é possível ver alguns momentos em que o grupo agia. Em um deles, é possível ver mulheres que andavam na região da Pituba sem abordadas pelo grupo. Todas tiveram os celulares levados. Segundo a delegada Maritta Souza, titular da 16ª DT/Pituba, era Flávio quem dirigia o carro e comparsas desciam para realizar o roubo. Um dos envolvidos, já foi identificado.

A prisão do suspeito aconteceu no Acupe de Brotas, por equipes da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). Com o cumprimento da ordem judicial, o homem foi submetido aos exames de lesões de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.

“As investigações seguem para identificar e localizar todos os envolvidos. Estamos trabalhando para recuperar os celulares subtraídos e apreender a arma utilizada nos assaltos”, ressaltou a delegada Maritta Souza.