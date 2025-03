Sindicato repudia assassinato de rodoviário em bairro de Salvador

Sindicato reforçou o pedido por mais proteção aos trabalhadores do transporte público - Foto: Reprodução | Redes sociais

O rodoviário Valdir Barreto Lopes, conhecido como "Popeye", foi brutalmente assassinado a tiros na noite da última terça-feira, 18, na localidade da Fonte do Capim, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Valdir era funcionário da OT-TRANS e teve sua casa invadida por criminosos, que o executaram de forma cruel.

Informações preliminares indicam que traficantes do Bonde do Maluco (BDM) suspeitavam que Valdir teria delatado integrantes do grupo para a Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp BTS). No domingo, 16, quatro homens morreram em confronto com a PM na região, e os bandidos atribuíram a suposta informação ao rodoviário. No entanto, essa versão não foi confirmada pela polícia. Um dos suspeitos de envolvimento no crime é o traficante conhecido como "Marcola", apontado como liderança do BDM na área.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 9ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após relatos de um homem atingido por disparos de arma de fogo. Já a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), com guias periciais expedidas e remoção do corpo realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Diante do crime, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador divulgou uma nota oficial, manifestando repúdio e cobrando justiça.

"O Sindicato dos Rodoviários vem a público manifestar seu profundo repúdio e indignação diante do brutal assassinato do nosso companheiro Valdir Barreto Lopes. Rodoviário da OT-TRANS, cuja vida foi cruelmente ceifada na noite da última terça-feira (18), vítima de violência."

"A direção do Sindicato lamenta profundamente a violência desmedida que tirou a vida de um trabalhador dedicado, colega e amigo querido por todos."

"Diante desse trágico episódio, já estamos cobrando providências urgentes das autoridades competentes e dos órgãos de segurança, para que este caso seja apurado com rigor e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Não podemos permitir que a violência contra os rodoviários continue se alastrando pela cidade de Salvador, colocando em risco a vida de quem trabalha diariamente para garantir o transporte público à população."

"Pedimos justiça por Valdir e medidas efetivas para proteger a categoria que é amiga da cidade, e que transporta vidas humanas independente da classe social, garantindo segurança e condições dignas de trabalho. Nosso compromisso é lutar incansavelmente para que tragédias como essa não se repitam."

O sindicato reforçou o pedido por mais proteção aos trabalhadores do transporte público e cobrou medidas concretas das autoridades.