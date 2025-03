Empresário é encontrado morto dois dias após desaparecimento na Bahia

O corpo foi encontrado em um matagal por familiares - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um empresário de 43 anos, Wilson Lopes, foi encontrado morto na tarde de terça-feira, 18, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ele estava desaparecido desde domingo, 16. O corpo foi encontrado em um matagal por familiares, que ajudavam nas buscas, e estava em estado de decomposição.

De acordo com informações da TV Oeste, o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para necropsia. Ele morava sozinho em uma casa ao lado da empresa de limpeza de máquinas que administrava no bairro Jardim Paraíso.

Na segunda-feira, 17, a polícia encontrou vestígios de sangue na casa, indicando possível violência. Apenas a caminhonete do empresário foi levada, sendo encontrada abandonada cerca de 200 metros da residência.

Ainda na segunda-feira, o cão de estimação de Wilson apareceu morto, em uma cova rasa perto de árvores do bairro. O corpo do animal também foi removido do local pelo DPT da região.



A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.