Hospital de Irmã Dulce é o primeiro do país a armazenar energia

- Foto: Divulgação

O Hospital Santo Antônio, instituição central das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), é a primeira unidade de saúde filantrópica do país a receber, com recursos do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), um sistema de armazenamento de energia, além de uma usina solar para gerar e fornecer energia limpa para uso do hospital. Já instalados e em funcionamento, os sistemas são fruto de uma parceria entre as Osid e a Neoenergia Coelba, que investiu R$ 7 milhões na instalação dos sistemas.

Segundo a distribuidora de energia, com a capacidade instalada de 800 kWp, a usina solar deve gerar em média 3.100 kWh/dia, enquanto o sistema de armazenamento de energia é capaz de fornecer 1.800 kWh no horário de pico da distribuidora. Essa infraestrutura possibilita, ainda de acordo com a empresa, que as Osid reduzam em aproximadamente 15% o consumo total de eletricidade do hospital. O armazenamento, de acordo com a Neoenergia Coelba, atenderá a 70% da demanda por energia entre as 18 e 21 horas, reduzindo custos e aumentando a eficiência operacional.

A estimativa da empresa é que a economia gerada alcance 1.050 MWh ao ano, reduzindo em 600 kW a demanda no horário de maior consumo. Essa melhoria, calcula a distribuidora, resultará em uma economia anual superior a R$ 1,4 milhão, verba que poderá ser, por exemplo, redirecionada para a ampliação dos serviços assistenciais oferecidos pela instituição.

A superintendente das Osid, Maria Rita Pontes, celebrou a iniciativa como um marco para a instituição, reforçando o compromisso social e ambiental das Obras Sociais Irmã Dulce. Para ela, a nova usina solar e o sistema de armazenamento de energia traduzem o compromisso da parceria com a sustentabilidade ambiental e social, possibilitando que os serviços prestados à população – sobretudo a mais necessitada – sejam mantidos.

| Foto: Divulgação

Bateria

A concessionária explica que a usina solar fotovoltaica, composta por um conjunto de painéis que convertem a radiação solar em eletricidade, opera em paralelo com um moderno sistema de armazenamento de energia, como uma "bateria gigante". Assim, esse sistema armazena a energia da rede, obtida durante a madrugada, para ser utilizada à noite, garantindo maior eficiência e previsibilidade no consumo energético das Osid.

Superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, Ana Mascarenhas afirma que os investimentos refletem o foco da empresa em beneficiar instituições sem fins lucrativos, como as Osid, com quem a empresa mantém uma parceria de décadas e para a qual a distribuidora já desenvolveu diversas iniciativas para aumentar a eficiência energética. "Decidimos, agora, ampliar a parceria e trazer um sistema sustentável e moderno, que trará economia e sustentabilidade para a operação do hospital", afirma.

Com o projeto, é esperado que as Osid possam conseguir atender ainda mais pessoas, já que o valor economizado pode ser revertido à manutenção dos serviços prestados pela entidade e ao aumento no número de atendimentos.

O supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, Daniel Sarmento, reforça os benefícios econômicos do projeto. “O armazenamento permite deslocar o consumo do horário de pico, entre as 18 e as 21 horas, reduzindo significativamente os custos nesses períodos, já que, juntos, geram uma economia anual superior a R$ 1,4 milhão para a instituição", explica. Ele também ressalta que sistemas semelhantes ainda são raros no Brasil, mas que a adoção da tecnologia tende a se tornar mais acessível com o avanço da indústria e o aumento de investimentos no setor.

Ainda segundo a Neoenergia Coelba, também foram desenvolvidos treinamentos específicos para que a unidade possa fazer a gestão dos dois sistemas. "Implementamos o sistema e, após a conclusão, realizamos um treinamento da equipe técnica de manutenção da instituição, já que os equipamentos foram doados ao hospital, garantindo um impacto positivo duradouro", acrescenta o supervisor.

Segundo seus próprios dados, as Obras Sociais Irmã Dulce assistem anualmente mais de 3 milhões de pessoas. A instituição realiza aproximadamente 6,6 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano, oferecendo serviços 100% gratuitos – números que podem ser ampliados com a economia gerada pelo projeto.

| Foto: Divulgação

Cooperação moderniza a infraestrutura energética do país

A instalação dos sistemas de geração e armazenamento de energia fotovoltaica no Hospital Santo Antônio, em Salvador, é um dos desdobramentos da parceria entre a Neoenergia Coelba e a alemã Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). A cooperação se dá por meio do Projeto Sistemas de Energia do Futuro (SEF), iniciativa bilateral entre Brasil e Alemanha para promover eficiência energética e incentivo ao uso de energias renováveis, criado em 2016 pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ).

O foco da parceira está em soluções que conectem avanços técnicos a benefícios sociais, visando à modernização da infraestrutura energética do Brasil. O acordo também já beneficia uma segunda unidade vinculada às Osid, o Hospital do Câncer, em Recife (PE).

“Os projetos têm como objetivo melhorar a eficiência energética nos hospitais e reduzir custos em uma parceria que reforça a importância de soluções sustentáveis e inovadoras no setor de saúde”, observa o assessor técnico da GIZ, Vitor Peixoto de Souza. Ele afirma ainda que essas iniciativas contribuem para a segurança energética e o atendimento de qualidade em unidades hospitalares que prestam serviços essenciais à população.

| Foto: Divulgação

Menos impactos

Com a instalação dos novos equipamentos, a Neoenergia Coelba acredita que o Hospital Santo Antônio terá o consumo anual diminuído, reduzindo a pressão sobre a rede de distribuição de energia local nos horários de maior demanda. E que a maior eficiência vai permitir que os hospitais realoquem recursos para outras áreas, como atendimento médico e infraestrutura. O projeto, segundo Souza, reforça a estratégia do SEF de direcionar inovações técnicas para impactar setores sociais, combinando sustentabilidade ambiental com acesso a serviços básicos em regiões brasileiras.

Ressaltando que o Hospital Santo Antônio se tornou o primeiro hospital do Brasil contemplado com tecnologia de armazenamento de energia, Souza afirma que o impacto financeiro da iniciativa é significativo e permitirá o redirecionamento de recursos para ampliar os serviços das Osid, beneficiando ainda mais a população. “Essa economia de energia e a garantia da prestação do serviço são benefícios diretos ao hospital filantrópico”, avalia.

Assista ao vídeo desta reportagem aqui: