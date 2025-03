Jogador de futebol é preso na Bahia por estuprar e roubar estudantes

Jogador de futebol é preso por estupro e extorsão - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um jogador de futebol, de 25 anos, foi preso preventivamente, nesta terça-feira, 18, suspeito de estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal, após ser denunciado por 11 vítimas. Atleta de um time do estado de Goiás, ele foi localizado por investigadores da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, a 115 Km de Salvador.

As investigações foram iniciadas em junho do ano passado, depois que as vítimas, todas mulheres, com idades entre 18 e 43 anos, procuraram a polícia para denunciar os crimes. Moradoras de Feira de Santana, algumas delas se identificaram como sendo estudantes universitárias, enquanto outras disseram ser garotas de programa.

Segundo informações da Polícia Civil, no caso das universitárias, o homem costumava escolher a que moravam sozinhas nas proximidades do local onde estudavam. Uma delas foi surpreendida por ele, quando saía de casa e foi vítima de roubo e extorsão. Outras duas, tiveram a casa invadida por ele e ficaram, pelo menos, 3 horas em poder dele e sob a mira de uma faca.

Com relação às garotas de programa, o suspeito se passava por cliente e aproveitava para extorquiplas e roubá-las. Nestes casos, ele usava uma arma de fogo. Em algumas situaçãoes, além de roubar valores em espécie, ele também exigia transferências bancárias.

Nesta quarta-feira, 19, diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Rogéria Araújo, o coordenador da 1ª Coorpin de Feira de Santana, Yves Correia e os delegados Eudes Gabriel, Luana Costa e Lázaro Leonardo, estarão na sede da Polícia Civil, na Piedade, em Salvador, para passar mais informações sobre sobre este caso. A coletiva está programada para acontecer às 11h30.

Após ser interrogado e passar por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o jogador segue à disposição da Justiça.