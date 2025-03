Motociclista é executado com tiros nas costas no sul da Bahia

Crime aconteceu na noite de segunda-feira, 17 - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Cleberson Ferreira Marcial, de 25 anos, foi assassinado a tiros no bairro Expansão do Alameda, em Itamaraju, no sul da Bahia, na segunda-feira, 17.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em uma moto quando foi surpreendido e atingido na região das costas por disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, dois suspeitos foram vistos no local pouco antes do crime.

Na cena do crime foram encontrados pelo menos sete estojos de munição calibre .38. A Polícia Judiciária vai investigar o homicídio para elucidar a motivação e autoria da prática delitiva. As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas.