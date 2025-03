Três integrantes do BDM morrem em confronto com a PM em Cachoeira

Trio estava com armamento pesado - Foto: Divulgação

Três homens que faziam parte da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) morreram após trocar tiros com a polícia, em Tabuleiro da Vitória, no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano, na tarde desta segunda-feira, 17. Um outro homem que estava com o grupo conseguiu fugir.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes faziam ronda na comunidade quando perceberam a presença dos quatro homens portando armas de fogo. Ainda segundo a PM, eles teriam disparado contra a viatura, e o motorista teve que jogar o veículo para uma região de mata.

Os suspeitos correram em direção a uma casa de taipa para ganhar fuga. Um deles conseguiu fugir pelo fundo da casa, portando uma arma longa, antes que a guarnição fizesse o cerco do perímetro.

Em seguida, foi dada voz de abordagem aos outros três que permaneceram dentro da residência, fazendo novos disparos e um confronto foi iniciado.

Após cessados os disparos, foi feita a varredura no local e encontrado o trio caído ao solo, em posse de armas de fogo e uma mochila. De imediato foi prestado o socorro para o hospital da cidade de Cachoeira onde chegaram sem vida.