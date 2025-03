Caminhonete despenca de viaduto após ser atingida por pneu na Bahia

O veículo ficou completamente destruído - Foto: Reprodução | Fala Genefax

Uma caminhonete caiu de um viaduto após ser atingida por um pneu na segunda-feira, 17, na BR-101, trecho de de Conceição do Jacuípe, a 70 km de Salvador. O veículo ficou completamente destruído.

Segundo a Via Bahia, não houve feridos. O acidente aconteceu quando a caminhonete trafegava pela BR-101 e foi atingida por um pneu que se desprendeu de uma carreta. Com o impacto, o motorista do carro perdeu a direção do veículo e caiu do viaduto.

Por causa do acidente, um engarrafamento de 2 km foi registrado na BR- 324. Após a retirada do veículo, o trecho foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).