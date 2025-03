Sétima edição do Festival de Graffiti acontece na Ilha de Itaparica

No sábado, dia 29, os artistas iniciam a pintura dos painéis de arte contemporânea, que integrarão o circuito BTC 2025 - Foto: Carol Garcia | Divulgação

O Festival de Graffiti Bahia de Todas as Cores (BTC) está na sua sétima edição, que este ano acontece entre os dias 27 e 30 de março na Ilha de Itaparica. Com o tema “Bahia, tela do mundo”, o evento, considerado o maior do gênero no Norte e Nordeste, reúne artistas nacionais e internacionais para transformar os espaços urbanos da ilha por meio da arte.

Nesta edição, o BTC contará com a participação de artistas de 11 países, abrangendo os cinco continentes, além de representantes de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal. Atento à valorização da presença feminina no graffiti, mais de 50% dos selecionados são mulheres. Os artistas foram escolhidos por meio de inscrição e curadoria do Coletivo Vai e Faz e ficarão hospedados no Hotel Icaraí, em Itaparica.

Criado com a proposta de ser um evento itinerante, o BTC busca levar a arte urbana a diferentes regiões da Bahia, promovendo intercâmbio cultural entre artistas e comunidades locais. Além disso, o festival marca a abertura do calendário nacional de eventos do gênero, oferecendo ao público a oportunidade de acompanhar de perto a produção de obras ao ar livre.

Programação

A abertura oficial acontece no dia 27 de março, às 18h, no Mirante do Solar, Casa de Cultura e Ética, com a Masterclass “Arte Urbana e Mídias Sociais”. O debate abordará o uso das redes sociais como ferramenta de divulgação e engajamento da arte urbana em causas sociais. Entre os participantes estão Samira Soares, ativista do movimento negro e criadora do @narrativasnegras; Kuêio, artista visual transgênero que atua na cena do graffiti desde 1999; e Rabisco Easy, grafiteiro do Mato Grosso conhecido por seu trabalho digital. A mediação será da comunicadora baiana Allana Gama. A abertura contará ainda com uma apresentação cultural do Samba de Roda e Sambadeiras de Gameleira, além da participação do historiador itaparicano Felipe Brito.

No dia 28, sexta-feira, das 9h às 17h, acontece o tradicional mutirão de graffiti na Comunidade Porto dos Milagres, onde artistas e moradores se unem para revitalizar o espaço. O momento será animado pelo DJ DK Selecta.

No sábado, dia 29, os artistas iniciam a pintura dos painéis de arte contemporânea, que integrarão o circuito BTC 2025. Os trabalhos se espalharão por diferentes pontos da Ilha de Itaparica, incluindo o Loteamento Vila Mar, a Rua Lomanto Júnior e a Rua Brasileirinho. À noite, a Praça da Quitanda recebe o BTC Sound Fest, das 19h às 22h, com shows de Sista K, Noelson do Cavaco e Banda Simples Natural.

O encerramento acontece no domingo, 30, com a finalização das pinturas e a tradicional foto oficial do evento reunindo todos os participantes.